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https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئيس-العراقي-يعتبر-تشكيل-الحكومة-خطوة-مهمة-لحل-المشاكل-العالقة-1069634558.html
الرئيس العراقي يعتبر تشكيل الحكومة خطوة مهمة لحل المشاكل العالقة
الرئيس العراقي يعتبر تشكيل الحكومة خطوة مهمة لحل المشاكل العالقة
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشاكل العالقة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T12:49+0000
2022-10-30T12:49+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي يعتبر تشكيل الحكومة خطوة مهمة لحل المشاكل العالقة

12:49 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشاكل العالقة.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.
وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.
وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".
وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.
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