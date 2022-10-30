https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئيس-العراقي-يعتبر-تشكيل-الحكومة-خطوة-مهمة-لحل-المشاكل-العالقة-1069634558.html
الرئيس العراقي يعتبر تشكيل الحكومة خطوة مهمة لحل المشاكل العالقة
الرئيس العراقي يعتبر تشكيل الحكومة خطوة مهمة لحل المشاكل العالقة
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشاكل العالقة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T12:49+0000
2022-10-30T12:49+0000
2022-10-30T12:49+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.
https://sputnikarabic.ae/20221030/السوداني-يدعو-لتعزيز-الشراكة-بين-العراق-وإيران-1069625268.html
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أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي يعتبر تشكيل الحكومة خطوة مهمة لحل المشاكل العالقة
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اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشاكل العالقة.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.
وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.
وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة
خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".
وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.