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الرئيس الفلسطيني يبعث ببرقية تهنئة للعاهل السعودي في الذكرى الـ8 لتوليه حكم المملكة
الرئيس الفلسطيني يبعث ببرقية تهنئة للعاهل السعودي في الذكرى الـ8 لتوليه حكم المملكة
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه الحكم في المملكة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:22+0000
2022-10-30T09:22+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تضمنت البرقية، التي أرسلت اليوم الأحد، تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في ذكرى تسلمه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.وقال محمود عباس في برقيته: "شهدت المملكة خلال قيادتكم الحكيمة استمرارا للإنجازات التنموية والنهضة الشاملة، والنجاحات الوطنية والإقليمية والدولية، وماضون في طريقكم لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030".وتمنى الرئيس الفلسطيني للعاهل السعودي "موفور الصحة والعمر المديد ودوام النجاح والتوفيق"، داعيًا "أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها بدوام التقدم والرخاء، وأن تحرز علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع شعبينا والتي نعتز بها، المزيد من التقدم والارتقاء".طالع أيضا: السعودية تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء "احتلال فلسطين والجولان ولبنان"
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

الرئيس الفلسطيني يبعث ببرقية تهنئة للعاهل السعودي في الذكرى الـ8 لتوليه حكم المملكة

09:22 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه الحكم في المملكة.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تضمنت البرقية، التي أرسلت اليوم الأحد، تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في ذكرى تسلمه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.
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وقال محمود عباس في برقيته: "شهدت المملكة خلال قيادتكم الحكيمة استمرارا للإنجازات التنموية والنهضة الشاملة، والنجاحات الوطنية والإقليمية والدولية، وماضون في طريقكم لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030".
وتمنى الرئيس الفلسطيني للعاهل السعودي "موفور الصحة والعمر المديد ودوام النجاح والتوفيق"، داعيًا "أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها بدوام التقدم والرخاء، وأن تحرز علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع شعبينا والتي نعتز بها، المزيد من التقدم والارتقاء".
طالع أيضا: السعودية تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء "احتلال فلسطين والجولان ولبنان"
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