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https://sputnikarabic.ae/20221030/السعودية-تعزي-كوريا-الجنوبية-في-ضحايا-حادث-التدافع-1069634922.html
السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع
السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي المملكة، ومواساتها لجمهورية كوريا الجنوبية إثر حادث التدافع في وسط العاصمة الكورية سيئول أثناء احتشاد الآلاف، الذي... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T12:59+0000
2022-10-30T12:59+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
كوريا الجنوبية
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وحسب بيان الخارجية السعودية، قدمت المملكة خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، ولجمهورية كوريا الجنوبية قيادة وحكومة وشعباً، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن صباح اليوم الحداد الوطني على ضحايا التدافع الذي أودى بحياة العشرات، خلال احتفالات الهالوين في سيئول أمس السبت.ولقي 153 شخصا على الأقل حتفهم، السبت، وأصيب 103 آخرون في حادث تدافع في حي وسط سيئول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد القتلى أكثر، لأن 24 شخصا من الـ 103 مصابين يعانون من إصابات خطيرة.وكان من بين القتلى 97 أنثى و56 ذكرا، ويقول المراقبون إن الإناث كن أشد تضررا من الحادث بسبب صغر حجمهن في المعتاد، فضلا عن أزياء الهالوين الثقيلة.كما بلغ عدد القتلى الأجانب من بين الضحايا 20 أجنبيا، من بينهم 4 قتلى من الصين وإيران، و4 من روسيا، وقتيل واحد من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وفيتنام وأوزبكستان والنرويج وكازاخستان وسريلانكا وتايلاند والنمسا.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية

السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع

12:59 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEأحد أقارب الأشخاص المفقودين بعد التدافع في عيد "الهالوين" في إتايوان، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
أحد أقارب الأشخاص المفقودين بعد التدافع في عيد الهالوين في إتايوان، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي المملكة، ومواساتها لجمهورية كوريا الجنوبية إثر حادث التدافع في وسط العاصمة الكورية سيئول أثناء احتشاد الآلاف، الذي نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.
وحسب بيان الخارجية السعودية، قدمت المملكة خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، ولجمهورية كوريا الجنوبية قيادة وحكومة وشعباً، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن صباح اليوم الحداد الوطني على ضحايا التدافع الذي أودى بحياة العشرات، خلال احتفالات الهالوين في سيئول أمس السبت.
ولقي 153 شخصا على الأقل حتفهم، السبت، وأصيب 103 آخرون في حادث تدافع في حي وسط سيئول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.
وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد القتلى أكثر، لأن 24 شخصا من الـ 103 مصابين يعانون من إصابات خطيرة.
وكان من بين القتلى 97 أنثى و56 ذكرا، ويقول المراقبون إن الإناث كن أشد تضررا من الحادث بسبب صغر حجمهن في المعتاد، فضلا عن أزياء الهالوين الثقيلة.
كما بلغ عدد القتلى الأجانب من بين الضحايا 20 أجنبيا، من بينهم 4 قتلى من الصين وإيران، و4 من روسيا، وقتيل واحد من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وفيتنام وأوزبكستان والنرويج وكازاخستان وسريلانكا وتايلاند والنمسا.
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