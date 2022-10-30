https://sputnikarabic.ae/20221030/السلطات-البريطانية-تلغي-تجميد-أكثر-من-مليون-دولار-من-حساب-رجل-الأعمال-الروسي-أفين-1069622865.html
السلطات البريطانية تلغي تجميد أكثر من مليون دولار من حساب رجل الأعمال الروسي أفين
السلطات البريطانية تلغي تجميد أكثر من مليون دولار من حساب رجل الأعمال الروسي أفين
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة البريطانية ألغت تجميد مليون جنيه استرليني من حساب رجل الأعمال الروسي بيتر أفين. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T06:58+0000
2022-10-30T06:58+0000
2022-10-30T06:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة سمحت بإلغاء تجميد مليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل 1.1 مليون دولار، من حسابات رجل الأعمال الروسي بيتر أفين لسداد الديون والوفاء بالنفقات اليومية.وبحسب الصحيفة، فإن أفين سيحصل شهريًا على 60 ألف جنيه للحاجات الأساسية، ومبلغًا مقطوعًا 388 ألف جنيه لسداد "ديون ملحة".بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) سابقًا في المحكمة تجميد حسابين مصرفيين قيمتهما 1.8 مليون دولار كان من الممكن أن يستخدمهما آفين لدفع نفقات قصره.طالع أيضا: روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا
https://sputnikarabic.ae/20220726/بريطانيا-تدرج-وزير-العدل-الروسي-ومسؤولين-رفيعي-المستوى-بحكومتي-دونيتسك-ولوغانسك-على-قائمة-العقوبات--1065593069.html
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العالم, روسيا, بريطانيا
السلطات البريطانية تلغي تجميد أكثر من مليون دولار من حساب رجل الأعمال الروسي أفين
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قالت تقارير إعلامية إن الحكومة البريطانية ألغت تجميد مليون جنيه استرليني من حساب رجل الأعمال الروسي بيتر أفين.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة
سمحت بإلغاء تجميد مليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل 1.1 مليون دولار، من حسابات رجل الأعمال الروسي بيتر أفين لسداد الديون والوفاء بالنفقات اليومية.
وبحسب الصحيفة، فإن أفين سيحصل شهريًا على 60 ألف جنيه للحاجات الأساسية، ومبلغًا مقطوعًا 388 ألف جنيه لسداد "ديون ملحة".
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على آفين، في 15 مارس/ آذار الماضي، مع آخرين.
بالإضافة إلى ذلك
، أنجزت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) سابقًا في المحكمة تجميد حسابين مصرفيين قيمتهما 1.8 مليون دولار كان من الممكن أن يستخدمهما آفين لدفع نفقات قصره.