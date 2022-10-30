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https://sputnikarabic.ae/20221030/الشرطة-السودانية-تفرق-متظاهرين-بالغاز-المسيل-للدموع-في-الخرطوم-1069637071.html
الشرطة السودانية تفرق متظاهرين بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم
الشرطة السودانية تفرق متظاهرين بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم
استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:58+0000
2022-10-30T13:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وتجمع في العاصمة نحو 4000 متظاهر، معظمهم من الشباب، وهم يحملون أعلام السودان وصورا لبعض قتلى التظاهرات.وأخذ المتظاهرون طريقهم باتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة، والذي كان ينتشر بالقرب منه جنود مسلحون من الجيش.وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش السوداني مثل "البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا"، وذلك في إشارة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.في المقابل ردت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة منع وصول المتظاهرين إلى قصر الرئاسة.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

الشرطة السودانية تفرق متظاهرين بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

13:58 GMT 30.10.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022
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استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم.
وتجمع في العاصمة نحو 4000 متظاهر، معظمهم من الشباب، وهم يحملون أعلام السودان وصورا لبعض قتلى التظاهرات.
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وأخذ المتظاهرون طريقهم باتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة، والذي كان ينتشر بالقرب منه جنود مسلحون من الجيش.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش السوداني مثل "البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا"، وذلك في إشارة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
في المقابل ردت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة منع وصول المتظاهرين إلى قصر الرئاسة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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