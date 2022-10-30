https://sputnikarabic.ae/20221030/الصين-تعزز-مساعداتها-لجزر-سليمان-وتخفضها-في-منطقة-المحيط-الهادئ--1069643787.html

الصين تعزز مساعداتها لجزر سليمان وتخفضها في منطقة المحيط الهادئ

الصين تعزز مساعداتها لجزر سليمان وتخفضها في منطقة المحيط الهادئ

زعمت دراسة أجراها معهد "لوي" أن الصين عززت من مساعداتها المالية لجزر سليمان وكيريباتي، لكنها خفضت إجمالي المساعدات إلى المنطقة ككل. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T16:45+0000

2022-10-30T16:45+0000

2022-10-30T17:02+0000

العالم

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وشهدت جزر سليمان وكيريباتي، وهي عبارة عن مجموعة جزر في المحيط الهادئ، علاقات جيدة مع الصين، الأمر الذي تسبب باعتراض عدة دول غربية منها أستراليا وأمريكا.وأشارت المصادر إلى أن المساعدات المالية المقدمة من بكين لشركائها الدبلوماسيين في المحيط الهادئ قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن كانت قد قطعت الدعم عن المنطقة في عام 2020.وأشار التقرير المنشور في وكالة "بلومبرغ"، إلى أن جزر سليمان وكيريباتي، على الرغم من ذلك تخلت عن العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في سبتمبر/أيلول عام 2019.ووفقا لمدير المركز ألكسندر دايانت، قدمت الصين 14.4 مليون دولار إلى جزر سليمان و21.1 مليون دولار إلى كيريباتي في عام 2019، و53.5 مليون دولار أخرى في المجموع في عام 2021.وفقدت الدولتان اللتان تشكلان مجموعة جزر في المحيط الهادئ الدعم المقدم من تايوان، لكنها زادت الاستثمارات الصينية في عام 2020 من خلال التحول الدبلوماسي إلى بكين.ومنعت جزر سليمان السفن العسكرية الأمريكية من دخول موانئها، نهاية أغسطس/ آب الماضي، وأرسلت خطابا للسفارة الأمريكية بهذا الخصوص.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن السفارة الأمريكية في كانبيرا أكدت تلقيها إخطارا رسميا من حكومة الجزيرة بشأن وقف جميع الزيارات العسكرية البحرية.وأثار القرار مخاوف في الولايات المتحدة وأستراليا من أن الدولة الجزيرة ربما تعزز العلاقات مع الصين، حيث منعت يوم الجمعة الماضية، دخول قاطع خفر السواحل الأمريكي أوليفر هنري من أجل زيارة ميناء لوجستي روتيني في جوادالكانال، بالقرب من عاصمة البلاد هونيارا.يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في هونيارا عام 1993، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني، في أبريل/ نيسان الماضي.وفيما قال رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطًا أحمر" لكانبيرا وواشنطن، فقد نفى مسؤولون من كلا البلدين أن الصين ستبني قاعدة عسكرية في الجزيرة.

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