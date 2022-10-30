https://sputnikarabic.ae/20221030/العراق-يتقدم-بشكاوى-للإنتربول-ضد-دول-أجنبية-تعرقل-استرداد-آثاره-1069628098.html

العراق يتقدم بشكاوى للإنتربول ضد دول أجنبية تعرقل استرداد آثاره

العراق يتقدم بشكاوى للإنتربول ضد دول أجنبية تعرقل استرداد آثاره

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، تقديم شكاوى لدى الشرطة الدولية (الانتربول) بحق عدد من الدول تعرقل استرداد آثار عراقية مهربة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T10:46+0000

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2022-10-30T10:46+0000

أخبار العراق اليوم

سرقة آثار

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العلياوي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن "الوزارة استعادت خلال وجبة واحدة ضمن خطتها المعمول عليها خلال عام ونصف العام لاسترداد الآثار من الخارج، 17338 قطعة أثرية".وأشار إلى أن هذا الرقم يعد الأكبر ضمن عمليات استرداد الآثار في تاريخ عمل الهيئة العامة للآثار في العراق.وذكر أن هناك عدة عمليات استرداد من دول أجنبية مسجلة لدى الوزارة، مشيرا إلى أن بعض هذه الآثار كانت قطعا متحفية مسروقة منذ سنوات وبعضها تم استخراجه بالنبش العشوائي.وأوضح أن بلاده تقدمت بشكاوى لدى "الانتربول" للضغط على بعض الدول لاستعادة وإرجاع الآثار.

https://sputnikarabic.ae/20221024/بعثة-أمريكية-تشارك-بالتنقيب-عن-الآثار-في-العراق-1069398084.html

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أخبار العراق اليوم, سرقة آثار