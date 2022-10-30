https://sputnikarabic.ae/20221030/العراق-يعلن-تقدم-شكاوى-للانتربول-ضد-دول-تعرقل-استرداد-آثاره-1069651969.html
العراق يعلن تقدم شكاوى للانتربول الدولي ضد دول تعرقل استرداد آثاره
العراق يعلن تقدم شكاوى للانتربول الدولي ضد دول تعرقل استرداد آثاره
قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أحمد العلياوي في العراق، إن بلاده تمكنت خلال 18 شهرا من استرداد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية كانت مهربة في... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:50+0000
2022-10-30T21:50+0000
2022-10-30T21:50+0000
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وأوضح العلياوي في تصريحات له اليوم الأحد، أن "هذا الرقم يعد الأكبر في عمليات الاسترداد وفي تاريخ عمل الهيئة العامة للاثار التراث في العراق".وأصاف "هناك مجموعة عمليات استرداد من دول أجنبية مسجلة لدى الوزارة، إذ إن بعض هذه القطع كانت قطع متحفية مسروقة من سنين وبعضها مستخرجة بالنبش العشوائي الذي يعد المشكلة الكبرى التي تواجهها الوزارة".وأشار المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على ارجعها وهنالك تعاون من بعض الدول في هذا المجال، يقابله عدم تعاون من دول أخرى، مؤكدا تقديم شكاوى لدى الإنتربول الدولي على عدد من الدول (لم يسمها) للضغط عليها في ملف استرداد الآثار.
https://sputnikarabic.ae/20221024/بعثة-أمريكية-تشارك-بالتنقيب-عن-الآثار-في-العراق-1069398084.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أسرار التاريخ
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أسرار التاريخ
العراق يعلن تقدم شكاوى للانتربول الدولي ضد دول تعرقل استرداد آثاره
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قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أحمد العلياوي في العراق، إن بلاده تمكنت خلال 18 شهرا من استرداد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية كانت مهربة في الخارج.
وأوضح العلياوي في تصريحات له اليوم الأحد، أن "هذا الرقم يعد الأكبر في عمليات الاسترداد وفي تاريخ عمل الهيئة العامة للاثار التراث في العراق".
وأصاف "هناك مجموعة عمليات استرداد من دول أجنبية مسجلة لدى الوزارة، إذ إن بعض هذه القطع كانت قطع متحفية مسروقة
من سنين وبعضها مستخرجة بالنبش العشوائي الذي يعد المشكلة الكبرى التي تواجهها الوزارة".
وأشار المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع)
، إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على ارجعها وهنالك تعاون من بعض الدول في هذا المجال، يقابله عدم تعاون من دول أخرى، مؤكدا تقديم شكاوى لدى الإنتربول الدولي على عدد من الدول (لم يسمها) للضغط عليها في ملف استرداد الآثار.