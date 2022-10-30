https://sputnikarabic.ae/20221030/الكرملين-وجود-إرادة-لدى-واشنطن-للاستماع-إلى-مخاوف-موسكو-قد-يشكل-أرضية-حوار-بين-بوتين-وبايدن-1069625775.html
الكرملين: وجود إرادة لدى واشنطن للاستماع إلى مخاوف موسكو قد يشكل أرضية حوار بين بوتين وبايدن
الكرملين: وجود إرادة لدى واشنطن للاستماع إلى مخاوف موسكو قد يشكل أرضية حوار بين بوتين وبايدن
صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "وجود إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى المخاوف الروسية بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، من شأنه أن يشكل أرضية... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:07+0000
2022-10-30T09:07+0000
2022-10-30T09:07+0000
روسيا
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قال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 1" إن "ما قد يشكل أرضية لحوار بين بوتين وبايدن هو توافر إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى مخاوفنا، أعني في الحقيقة توافر إرادة لدى الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع الذي كان سائدًا في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضيين".وأضاف بيسكوف قائلا: إن ما تطرحه روسيا قد لا يكون مناسبًا للجميع، ولكن الأمر يستحق أن نجلس إلى طاولة التفاوض، وأعني بالتحديد مسودات الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية التي سُلمت إلى كل من بروكسل وواشنطن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: وجود إرادة لدى واشنطن للاستماع إلى مخاوف موسكو قد يشكل أرضية حوار بين بوتين وبايدن
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صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "وجود إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى المخاوف الروسية بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، من شأنه أن يشكل أرضية للحوار بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن".
قال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 1" إن "ما قد يشكل أرضية لحوار بين بوتين وبايدن هو توافر إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى مخاوفنا، أعني في الحقيقة توافر إرادة لدى الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع الذي كان سائدًا في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضيين".
وأضاف بيسكوف قائلا: إن ما تطرحه روسيا قد لا يكون مناسبًا للجميع، ولكن الأمر يستحق أن نجلس إلى طاولة التفاوض، وأعني بالتحديد مسودات الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية التي سُلمت إلى كل من بروكسل وواشنطن".