https://sputnikarabic.ae/20221030/الكرملين-يقول-إن-الولايات-المتحدة-يجب-أن-ترى-الخطوط-الحمراء-الروسية-1069632630.html
الكرملين يقول إن الولايات المتحدة يجب أن ترى "الخطوط الحمراء" الروسية
الكرملين يقول إن الولايات المتحدة يجب أن ترى "الخطوط الحمراء" الروسية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في منتدى فالداي شرحًا معمقًا لأسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:58+0000
2022-10-30T11:58+0000
2022-10-30T11:58+0000
روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد: "هذا خطاب أيديولوجي تمامًا يشرح خصوصيات وعموميات العمليات العسكرية الجارية حاليًا وليس على مستوى ردود الفعل الأولية، بل شرح عميق".وأضاف بيسكوف، قائلا: "خطاب الرئيس موجه إلى العالم أجمع لكل من يوافقون ومن يختلفون معه وأنا مقتنع بأنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة على ذلك".واعتبر بيسكوف أن واشنطن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تفهم الرؤية الروسية للحياة والموقف مما يحدث والآن هم ملزمون برؤية "الخطوط الحمراء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يقول إن الولايات المتحدة يجب أن ترى "الخطوط الحمراء" الروسية
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في منتدى فالداي شرحًا معمقًا لأسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وحتميتها وصوابها.
وقال بيسكوف بهذا الصدد: "هذا خطاب أيديولوجي تمامًا يشرح خصوصيات وعموميات العمليات العسكرية الجارية حاليًا وليس على مستوى ردود الفعل الأولية، بل شرح عميق".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "خطاب الرئيس موجه إلى العالم أجمع لكل من يوافقون ومن يختلفون معه وأنا مقتنع بأنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة على ذلك".
واعتبر بيسكوف أن واشنطن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تفهم الرؤية الروسية للحياة والموقف مما يحدث والآن هم ملزمون برؤية "الخطوط الحمراء".