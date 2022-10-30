https://sputnikarabic.ae/20221030/المحكمة-الدستورية-الكويتية-تحدد-موعد-أولى-جلسات-الطعون-الانتخابية-1069651150.html
المحكمة الدستورية الكويتية تحدد موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية
المحكمة الدستورية الكويتية تحدد موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية
حددت المحكمة الدستورية الكويتية موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية في يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:34+0000
2022-10-30T21:34+0000
2022-10-30T21:34+0000
الكويت
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
وقالت صحيفة "الوسيط" الإلكترونية إن المحكمة ستنظر في 50 طعنا بعضها طالب بإعادة الفرز والبعض الآخر ببطلان الانتخابات.في سياق متصل، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها أمس على المرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت وفق عنوان البطاقة المدنية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بإضافة بعض المناطق إليها.ووافقت اللجنة على مرسوم بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة ويقضي باعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.جاء ذلك بالإضافة إلى موافقة اللجنة على المرسوم بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ويقضي بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.وفي وقت سابق، تلقت المحكمة الدستورية الكويتية طعنا من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، يطالب بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 .وأوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المرسوم 136 المطعون بعدم دستوريته يقضي بحل مجلس الأمة، كذلك تم الطعن على المرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب (التصويت بالبطاقة المدنية) وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية (ضم المناطق الجديدة)، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, العالم العربي
المحكمة الدستورية الكويتية تحدد موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية
تابعنا عبر
حددت المحكمة الدستورية الكويتية موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية في يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت صحيفة
"الوسيط" الإلكترونية إن المحكمة ستنظر في 50 طعنا بعضها طالب بإعادة الفرز والبعض الآخر ببطلان الانتخابات.
في سياق متصل، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها أمس على المرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت وفق عنوان البطاقة المدنية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بإضافة بعض المناطق إليها.
ووافقت اللجنة على مرسوم بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة ويقضي باعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.
جاء ذلك بالإضافة إلى موافقة اللجنة على المرسوم بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ويقضي بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
وفي وقت سابق، تلقت المحكمة الدستورية الكويتية طعنا من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، يطالب بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 .
وأوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المرسوم 136 المطعون بعدم دستوريته يقضي بحل مجلس الأمة، كذلك تم الطعن على المرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب (التصويت بالبطاقة المدنية) وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية (ضم المناطق الجديدة)، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.