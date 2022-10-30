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النيابة السعودية تعلن توقيف تشكيل إجرامي احترف سرقة الحسابات البنكية
النيابة السعودية تعلن توقيف تشكيل إجرامي احترف سرقة الحسابات البنكية
أعلنت النيابة العامة السعودية عن توقيف تشكيل إجرامي، احترف الاحتيال المالي على ضحاياه. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T10:26+0000
2022-10-30T10:26+0000
السعودية
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية عن مصدر في النيابة العامة، أكد أن التنظيم مكون من مواطن سعودي و6 وافدين من جنسية آسيوية، لافتًا إلى أن نيابة الأموال العامة هي من تتولى التحقيقات الآن.وأوضح أن هذا التشكيل الإجرامي كان يحتال على ضحاياه عن طريق الاتصال بهم "وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها".وكشف التحقيق أن المواطن السعودي الوحيد داخل هذا التشكيل قام بـ "استخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، مكّن من خلاله شركاءه الوافدين "من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية".طالع أيضا: السعودية... مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال لتشكيل عصابي من 6 أفراد تخصص في غسل الأموال
https://sputnikarabic.ae/20220822/السعودية-القبض-على-عصابة-تنتحل-صفة-موظفي-بنوك-لسرقة-المواطنين-والمقيمين-1066733869.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

النيابة السعودية تعلن توقيف تشكيل إجرامي احترف سرقة الحسابات البنكية

10:26 GMT 30.10.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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أعلنت النيابة العامة السعودية عن توقيف تشكيل إجرامي، احترف الاحتيال المالي على ضحاياه.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية عن مصدر في النيابة العامة، أكد أن التنظيم مكون من مواطن سعودي و6 وافدين من جنسية آسيوية، لافتًا إلى أن نيابة الأموال العامة هي من تتولى التحقيقات الآن.
عملات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
السعودية... القبض على عصابة تنتحل صفة موظفي بنوك لسرقة المواطنين والمقيمين
22 أغسطس, 15:29 GMT
وأوضح أن هذا التشكيل الإجرامي كان يحتال على ضحاياه عن طريق الاتصال بهم "وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها".
وكشف التحقيق أن المواطن السعودي الوحيد داخل هذا التشكيل قام بـ "استخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، مكّن من خلاله شركاءه الوافدين "من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية".
طالع أيضا: السعودية... مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال لتشكيل عصابي من 6 أفراد تخصص في غسل الأموال
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