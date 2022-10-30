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https://sputnikarabic.ae/20221030/النيابة-العامة-السعودية-تحذر-من-جريمة-التأثير-على-سعر-الأوراق-المالية-1069646152.html
النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة التأثير على سعر الأوراق المالية
النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة التأثير على سعر الأوراق المالية
حذرت النيابة العامة السعودية من جريمة التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة في السوق المالية بممارسات وهمية وكاذبة من شأنها الحث على شراء أو بيع لهذه... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T18:04+0000
2022-10-30T18:04+0000
السعودية
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وقالت النيابة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يُعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة في السوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية".يذكر أن البورصة السعودية كانت قد أنهت تعاملات مطلع الأسبوع في المنطقة الحمراء، لتواصل السوق هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي، متأثرة بضغوط القطاع البنكي بالإضافة إلى هبوط سهم سابك على خليفة النتائج المالية.في السياق ذاته، تراجع قطاع البنوك 1.5% بضغط رئيسي من سهمي البنك الأهلي ومصرف الراجحي، كما انخفض قطاع إدارة وتطوير العقارات 2.5 % مع الهبوط الحاد لسهم دار الأركان.
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النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة التأثير على سعر الأوراق المالية

18:04 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Richard Drewأسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020
أسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Richard Drew
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حذرت النيابة العامة السعودية من جريمة التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة في السوق المالية بممارسات وهمية وكاذبة من شأنها الحث على شراء أو بيع لهذه الأوراق.
وقالت النيابة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يُعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة في السوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية".

وشددت النيابة على التأثير على الأوراق المالية الذي "من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال".

يذكر أن البورصة السعودية كانت قد أنهت تعاملات مطلع الأسبوع في المنطقة الحمراء، لتواصل السوق هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي، متأثرة بضغوط القطاع البنكي بالإضافة إلى هبوط سهم سابك على خليفة النتائج المالية.
في السياق ذاته، تراجع قطاع البنوك 1.5% بضغط رئيسي من سهمي البنك الأهلي ومصرف الراجحي، كما انخفض قطاع إدارة وتطوير العقارات 2.5 % مع الهبوط الحاد لسهم دار الأركان.
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