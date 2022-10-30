https://sputnikarabic.ae/20221030/الهند-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-جسر-معلق-إلى-68-قتيلا-فيديو-1069648020.html

الهند... ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق إلى 68 قتيلا... فيديو

الهند... ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق إلى 68 قتيلا... فيديو

قال مسؤولون إن 68 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار جسر تاريخي للمشاة فوق نهر في ولاية غوجارات غربي الهند، مما أدى إلى سقوط مئات الأشخاص في المياه. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T19:11+0000

2022-10-30T19:11+0000

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وقالت السلطات إن أكثر من 400 شخص كانوا داخل وحول الجسر المعلق فوق نهر ماتشو في بلدة موربي وقت الانهيار مساء الأحد.وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من الأشخاص يتشبثون بالكابلات والبقايا الملتوية للجسر المنهار فيما تكافح فرق الطوارئ لإنقاذهم. تسلق البعض الهيكل المكسور في محاولة لشق طريقهم إلى ضفاف النهر، بينما سبح آخرون إلى بر الأمان.وقال إن كي موشار المسؤول الكبير في موربي: "عدد القتلى 68"، فيما قال مسؤولون آخرون إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا.وقال وزير الداخلية في الولاية، هارش سانغافي، إن أكثر من 150 شخصا كانوا على الجسر الضيق المكسو بالكابلا، وهو معلم سياحي جذب الكثير من المتفرجين خلال موسم الأعياد، عندما يتم الاحتفال بعيد ديوالي وشاتا بوجا.تم بناء الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر. تم إغلاقه للتجديد لمدة ستة أشهر وأعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه أصدر تعليماته لرئيس الوزراء بحشد الفرق على وجه السرعة لعملية الإنقاذ.وفي وقت سابق أعلنت السلطات الهندية، مصرع 32 شخصا في انهيار الجسر، قبل أن تعلن عن ارتفاع الحصيلة إلى 68.يأتي الحادث قبل الانتخابات في ولاية غوجارات، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول نهاية العام مع انتهاء الولاية الحالية للحزب الحاكم لمودي في فبراير/شباط 2023.

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