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الهند بصدد إنتاج طائرات نقل متوسطة لقواتها الجوية
الهند بصدد إنتاج طائرات نقل متوسطة لقواتها الجوية
تعتزم الهند البدء في إنتاج طائرات نقل متوسطة بهدف إلحاقها بقواتها الجوية، حيث وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، في ولاية جوجارات الهندية حجر... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T20:11+0000
2022-10-30T20:11+0000
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وقال موقع "إنديا" إنه سيتم إنتاج الطائرة من قبل اتحاد بين شركة إيرباص الأوروبية الكبرى في مجال الطيران ومجموعة"تاتا"، وهذا هو المشروع الأول من نوعه الذي سيتم فيه تصنيع طائرة عسكرية في الهند من قبل شركة خاصة.يشار إلى أن (سي - 295) هي طائرة تكتيكية من الجيل الجديد في القطاعين الخفيف والمتوسط، وهي قوية وموثوقة ولكنها أيضًا متعددة المهام المختلفة التي يمكن أن تؤديها.تجري هذه الطائرة عمليات متعددة الأدوار في جميع أنحاء العالم، وهي تعمل ليلا ونهارا في المهام القتالية في جميع الظروف الجوية القاسية، ومختلف المواقع الجغرافية من الصحراء إلى البيئات البحرية، وفي درجات الحرارة شديدة الارتفاع إلى درجات الحرارة شديدة البرودة.وبعد اتخاذ القرار الهندي سيتم تصنيع طائرة (سي - 295) خارج أوروبا لأول مرة وهي بالتأكيد دفعة كبيرة لشعار "صنع في الهند" وتصنيع الطيران المحلي، وبهذا ستدخل الهند اتحادا يضم نحو اثنتي عشرة دولة لديها القدرة على تصنيع طائرات نقل عسكرية.
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أخبار العالم الآن

الهند بصدد إنتاج طائرات نقل متوسطة لقواتها الجوية

20:11 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / HAUKE-CHRISTIAN DITTRICHطائرة نقل عسكرية
طائرة نقل عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH
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تعتزم الهند البدء في إنتاج طائرات نقل متوسطة بهدف إلحاقها بقواتها الجوية، حيث وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، في ولاية جوجارات الهندية حجر الأساس لمنشأة تصنيع وإنتاج طائرات من طراز (سي - 295).
وقال موقع "إنديا" إنه سيتم إنتاج الطائرة من قبل اتحاد بين شركة إيرباص الأوروبية الكبرى في مجال الطيران ومجموعة"تاتا"، وهذا هو المشروع الأول من نوعه الذي سيتم فيه تصنيع طائرة عسكرية في الهند من قبل شركة خاصة.
يشار إلى أن (سي - 295) هي طائرة تكتيكية من الجيل الجديد في القطاعين الخفيف والمتوسط، وهي قوية وموثوقة ولكنها أيضًا متعددة المهام المختلفة التي يمكن أن تؤديها.
تجري هذه الطائرة عمليات متعددة الأدوار في جميع أنحاء العالم، وهي تعمل ليلا ونهارا في المهام القتالية في جميع الظروف الجوية القاسية، ومختلف المواقع الجغرافية من الصحراء إلى البيئات البحرية، وفي درجات الحرارة شديدة الارتفاع إلى درجات الحرارة شديدة البرودة.
وبعد اتخاذ القرار الهندي سيتم تصنيع طائرة (سي - 295) خارج أوروبا لأول مرة وهي بالتأكيد دفعة كبيرة لشعار "صنع في الهند" وتصنيع الطيران المحلي، وبهذا ستدخل الهند اتحادا يضم نحو اثنتي عشرة دولة لديها القدرة على تصنيع طائرات نقل عسكرية.
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