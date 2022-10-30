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https://sputnikarabic.ae/20221030/اليمن-عودة-70-صيادا-إلى-الحديدة-بعد-إفراج-السلطات-الإريترية-عنهم-1069650668.html
اليمن.. عودة 70 صيادا إلى الحديدة بعد إفراج السلطات الإريترية عنهم
اليمن.. عودة 70 صيادا إلى الحديدة بعد إفراج السلطات الإريترية عنهم
عاد عشرات الصيادين اليمنيين، اليوم الأحد، إلى محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد أشهر من الاحتجاز لدى السلطات الإريترية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:13+0000
2022-10-30T21:13+0000
الحرب على اليمن
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أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "70 صياداً يمنياً وصلوا إلى ميناء الاصطياد السمكي في مدينة الحديدة على متن قارب صيد بعد إفراج القوات الإريترية عنهم من معسكر قرب جزيرة فاطمة الإريترية جنوب غربي البحر الأحمر".وأضاف أن مدة احتجاز الصيادين ترواحت بين شهر و4 أشهر، مشيراً إلى أنهم تعرضوا خلالها لأعمال شاقة في تكسير الصخور.وذكر المصدر، أن السلطات الإريترية ما تزال تحتجز 18 صياداً يمنياً.يأتي ذلك بعد نحو شهرين من عودة 198 صياداً يمنياً إلى مديرية المخا الساحلية غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب 10 أيام من اعتراضهم من البحرية الإريترية قبالة السواحل اليمنية، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" تعرض صيادين في مناطق سيطرتها على سواحل محافظة الحديدة، إلى عمليات اعتقال من السلطات الإريترية التي تفرج عنهم عادةً عقب احتجازهم لفترات متفاوتة ومصادرة قواربهم.ومنذ إندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حُنيش الذي يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر والتابع إدارياً لمحافظة الحديدة غرب اليمن، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".ويعود التوتر بين اليمن وإريتريا إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر 1995، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/اليمن-أنصار-الله-تتهم-إريتريا-باحتجاز-139-صيادا-يمنيا-في-المياه-الإقليمية-1066946402.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

اليمن.. عودة 70 صيادا إلى الحديدة بعد إفراج السلطات الإريترية عنهم

21:13 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIADصيادون في اليمن
صيادون في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIAD
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عاد عشرات الصيادين اليمنيين، اليوم الأحد، إلى محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد أشهر من الاحتجاز لدى السلطات الإريترية.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "70 صياداً يمنياً وصلوا إلى ميناء الاصطياد السمكي في مدينة الحديدة على متن قارب صيد بعد إفراج القوات الإريترية عنهم من معسكر قرب جزيرة فاطمة الإريترية جنوب غربي البحر الأحمر".
وأضاف أن مدة احتجاز الصيادين ترواحت بين شهر و4 أشهر، مشيراً إلى أنهم تعرضوا خلالها لأعمال شاقة في تكسير الصخور.
وذكر المصدر، أن السلطات الإريترية ما تزال تحتجز 18 صياداً يمنياً.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين من عودة 198 صياداً يمنياً إلى مديرية المخا الساحلية غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب 10 أيام من اعتراضهم من البحرية الإريترية قبالة السواحل اليمنية، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" تعرض صيادين في مناطق سيطرتها على سواحل محافظة الحديدة، إلى عمليات اعتقال من السلطات الإريترية التي تفرج عنهم عادةً عقب احتجازهم لفترات متفاوتة ومصادرة قواربهم.
صيادين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
اليمن... "أنصار الله" تتهم إريتريا باحتجاز 139 صيادا يمنيا في المياه الإقليمية
28 أغسطس, 19:18 GMT
ومنذ إندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حُنيش الذي يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر والتابع إدارياً لمحافظة الحديدة غرب اليمن، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".
ويعود التوتر بين اليمن وإريتريا إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر 1995، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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