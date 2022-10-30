عربي
https://sputnikarabic.ae/20221030/انتخابات-الكنيست-تكلف-إسرائيل-26-مليار-شيكل-1069649933.html
انتخابات الكنيست تكلف إسرائيل 2.6 مليار شيكل
انتخابات الكنيست تكلف إسرائيل 2.6 مليار شيكل
يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، بعد غد الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T20:47+0000
2022-10-30T20:47+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
وفيما لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخابات من الصمود لعدة أشهر ويتم الإعلان عن حل الكنيست (البرلمان) والذهاب لانتخابات جديدة، يبقى الجمهور الإسرائيلي هو الخاسر الأكبر، نظرا للتكلفة الاقتصادية الكبيرة لكل من هذه الانتخابات.قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، كشفت مساء اليوم الأحد، عن تكلفة انتخابات الثلاثاء والتي تجرى وفق نظام القوائم لاختيار 120 نائبا بالكنيست.وقالت القناة إن جولة الانتخابات الوشيكة تكلف إسرائيل 2 مليار و600 مليون شيكل (نحو 734 مليون دولار).وأوضحت أن 900 مليون شيكل (245 مليون دولار) هي تكلفة مباشرة، بما في ذلك تمويل الأحزاب، وميزانية اللجنة المركزية للانتخابات، وقروض للأحزاب، إضافة إلى مليار و700 مليون شيكل (حوالي 480 مليون دولار)، تكلفة يوم إجازة للاقتصاد في إسرائيل.وأضافت أن هذا المبلغ يضاف إلى تكلفة الانتخابات الأربعة الأخيرة والتي كلفت إسرائيل 8 مليارات شيكل (2.26 مليار دولار).وتابعت: "لكن هذه كلها أموال صغيرة، فالثمن الحقيقي هو ما سندفعه جراء الشلل، فإذا لم تحسم الانتخابات الوشيكة الأمور، وانزلقنا إلى جولة انتخابية أخرى، فسوف يبدأ العام المقبل 2023 من دون ميزانية دولة ومن دون خطة عمل عامة، لاسميا مع زيادة مرتقبة في الأسعار".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3e68119bfdc389431b89e1ef5a519a35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي

انتخابات الكنيست تكلف إسرائيل 2.6 مليار شيكل

20:47 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
تابعنا عبرTelegram
يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، بعد غد الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وفيما لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخابات من الصمود لعدة أشهر ويتم الإعلان عن حل الكنيست (البرلمان) والذهاب لانتخابات جديدة، يبقى الجمهور الإسرائيلي هو الخاسر الأكبر، نظرا للتكلفة الاقتصادية الكبيرة لكل من هذه الانتخابات.
قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، كشفت مساء اليوم الأحد، عن تكلفة انتخابات الثلاثاء والتي تجرى وفق نظام القوائم لاختيار 120 نائبا بالكنيست.
وقالت القناة إن جولة الانتخابات الوشيكة تكلف إسرائيل 2 مليار و600 مليون شيكل (نحو 734 مليون دولار).
وأوضحت أن 900 مليون شيكل (245 مليون دولار) هي تكلفة مباشرة، بما في ذلك تمويل الأحزاب، وميزانية اللجنة المركزية للانتخابات، وقروض للأحزاب، إضافة إلى مليار و700 مليون شيكل (حوالي 480 مليون دولار)، تكلفة يوم إجازة للاقتصاد في إسرائيل.
وأضافت أن هذا المبلغ يضاف إلى تكلفة الانتخابات الأربعة الأخيرة والتي كلفت إسرائيل 8 مليارات شيكل (2.26 مليار دولار).
وتابعت: "لكن هذه كلها أموال صغيرة، فالثمن الحقيقي هو ما سندفعه جراء الشلل، فإذا لم تحسم الانتخابات الوشيكة الأمور، وانزلقنا إلى جولة انتخابية أخرى، فسوف يبدأ العام المقبل 2023 من دون ميزانية دولة ومن دون خطة عمل عامة، لاسميا مع زيادة مرتقبة في الأسعار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала