https://sputnikarabic.ae/20221030/بايدن-يثير-ذعر-نائبته-بعدما-أوهمها-بالقفز-من-المسرح-أمام-الجمهور-فيديو-1069625027.html

بايدن يثير ذعر نائبته بعدما أوهمها بالقفز من المسرح أمام الجمهور... فيديو

بايدن يثير ذعر نائبته بعدما أوهمها بالقفز من المسرح أمام الجمهور... فيديو

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذعر نائبته، كامالا هاريس، بفعل على المسرح، عقب إلقائه خطابا في ‏ولاية بنسيلفانيا.‏ 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T08:47+0000

2022-10-30T08:47+0000

2022-10-30T08:47+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069624865_0:0:1154:650_1920x0_80_0_0_b0336e1eda261f15211de67bc73cb4f7.jpg

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لبايدن (79 عاما) وهو يدعي أنه سيقفز من على المسرح بعد إلقاء الخطاب، يوم الجمعة الماضي، لتثير خدعته مخاوف نائبته، وتحاول أن تثنيه عن فعل ذلك.ودائما ما يثير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجدل والتساؤلات حول لياقته العقلية لكونه أكبر الرؤساء سنا في التاريخ الأمريكي، بسبب ارتكابه للعديد من زلات اللسان، وأفعال مثل عدم قدرته على ارتداء الجاكيت الخاص به بعد الهبوط من مروحية، وسقوطه من دراجة بعد التوقف بها.وفي شهر يونيو/ حزيران، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالا يشكك في قدرة بايدن البدنية على تحمل أعباء الرئاسة لفترة ثانية، بأنه "خبيث".وخلال لقاء مع "سي إن إن"، ردت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال عن لياقة بايدن للمنصب بعد عام 2024، بالقول "أنت تسألني هذا السؤال! يا إلهي. إنه رئيس الولايات المتحدة! (...) لقد عدنا للتو من نيو مكسيكو. لقد عدنا للتو من كاليفورنيا. هذا ليس سؤالا يجب أن نطرحه. فقط انظر إلى العمل الذي يقوم به وانظر كيف يقدم للجمهور الأمريكي".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بعض الشخصيات الديمقراطية، مخاوفها بشأن هذه القضية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن جان بيار وصفت تكهناتهم بأنها "لا أساس لها من الصحة".وتابعت: "تلك المقالة إشاعات، إنها خبيثة. ليس هذا ما نهتم به بل بكيفية تقديمنا للشعب الأمريكي، كيف سنجعل حياتهم أفضل. هذا ما يتحدث عنه الرئيس".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد البيت الأبيض نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعادة ترشحه لانتخابات عام 2024 الرئاسية.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "إنني أكرر ما قاله الرئيس مرات عديدة وما قلته مرات عديدة، الرئيس يعتزم الترشح".

https://sputnikarabic.ae/20220809/بايدن-يصارع-بدلته-ونظارته-الشمسية-فيديو-1066184243.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم