https://sputnikarabic.ae/20221030/بايدن-يغيب-عن-حضور-قمة-أبيك-في-تايلاند-1069622124.html
بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند
بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند
أعلن البيت الأبيض غياب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر/... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T06:21+0000
2022-10-30T06:21+0000
2022-10-30T06:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وستحضر نائبته، كامالا هاريس، القمة الآسيوية، ثم ستسافر بعدها إلى الفلبين برفقة زوجها، وفقا لبيان من البيت الأبيض، أمس السبت.ولن يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) في قمة "أبيك"، بسبب حضوره حفل زفاف حفيدته، بعدما أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خططها للزواج في 19 نوفمبر في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر يوم 11 نوفمبر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل أن يتوجه إلى قمة شرق آسيا في كمبوديا ومجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.وقال البيت الأبيض في بيان له إن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى الفلبين ستعيد تأكيد وتقوية التحالف بين أمريكا والدولة الآسيوية، و"تؤكد على اتساع نطاق تعاوننا كأصدقاء وشركاء وحلفاء".وتأمل أمريكا في إنشاء علاقة سلسة مع الرئيس الفلبيني الجديد، فرديناند ماركوس جونيور، بعد خلافات مع سلفه، الرئيس السابق، رودريغو دوتيرتي.
https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-الخارجية-التايلاندي-نأمل-حضور-الرئيس-الروسي-قمة-أبيك--1067363623.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند
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أعلن البيت الأبيض غياب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وستحضر نائبته، كامالا هاريس، القمة الآسيوية، ثم ستسافر بعدها إلى الفلبين برفقة زوجها، وفقا لبيان
من البيت الأبيض، أمس السبت.
ولن يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) في قمة "أبيك"، بسبب حضوره حفل زفاف حفيدته، بعدما أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خططها للزواج في 19 نوفمبر في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر يوم 11 نوفمبر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 27)
المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل أن يتوجه إلى قمة شرق آسيا في كمبوديا ومجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى الفلبين ستعيد تأكيد وتقوية التحالف بين أمريكا والدولة الآسيوية، و"تؤكد على اتساع نطاق تعاوننا كأصدقاء وشركاء وحلفاء".
وتأمل أمريكا في إنشاء علاقة سلسة مع الرئيس الفلبيني الجديد، فرديناند ماركوس جونيور، بعد خلافات مع سلفه، الرئيس السابق، رودريغو دوتيرتي.