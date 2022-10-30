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https://sputnikarabic.ae/20221030/بايدن-يغيب-عن-حضور-قمة-أبيك-في-تايلاند-1069622124.html
بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند
بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند
أعلن البيت الأبيض غياب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر/... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T06:21+0000
2022-10-30T06:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وستحضر نائبته، كامالا هاريس، القمة الآسيوية، ثم ستسافر بعدها إلى الفلبين برفقة زوجها، وفقا لبيان من البيت الأبيض، أمس السبت.ولن يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) في قمة "أبيك"، بسبب حضوره حفل زفاف حفيدته، بعدما أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خططها للزواج في 19 نوفمبر في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر يوم 11 نوفمبر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل أن يتوجه إلى قمة شرق آسيا في كمبوديا ومجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.وقال البيت الأبيض في بيان له إن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى الفلبين ستعيد تأكيد وتقوية التحالف بين أمريكا والدولة الآسيوية، و"تؤكد على اتساع نطاق تعاوننا كأصدقاء وشركاء وحلفاء".وتأمل أمريكا في إنشاء علاقة سلسة مع الرئيس الفلبيني الجديد، فرديناند ماركوس جونيور، بعد خلافات مع سلفه، الرئيس السابق، رودريغو دوتيرتي.
https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-الخارجية-التايلاندي-نأمل-حضور-الرئيس-الروسي-قمة-أبيك--1067363623.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند

06:21 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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أعلن البيت الأبيض غياب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.‏
وستحضر نائبته، كامالا هاريس، القمة الآسيوية، ثم ستسافر بعدها إلى الفلبين برفقة زوجها، وفقا لبيان من البيت الأبيض، أمس السبت.
ولن يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) في قمة "أبيك"، بسبب حضوره حفل زفاف حفيدته، بعدما أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خططها للزواج في 19 نوفمبر في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر يوم 11 نوفمبر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل أن يتوجه إلى قمة شرق آسيا في كمبوديا ومجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
بوتين وأوباما في قمة أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
وزير الخارجية التايلاندي: نأمل حضور الرئيس الروسي قمة "أبيك"
6 سبتمبر, 12:45 GMT
وقال البيت الأبيض في بيان له إن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى الفلبين ستعيد تأكيد وتقوية التحالف بين أمريكا والدولة الآسيوية، و"تؤكد على اتساع نطاق تعاوننا كأصدقاء وشركاء وحلفاء".
وتأمل أمريكا في إنشاء علاقة سلسة مع الرئيس الفلبيني الجديد، فرديناند ماركوس جونيور، بعد خلافات مع سلفه، الرئيس السابق، رودريغو دوتيرتي.
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