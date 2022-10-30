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https://sputnikarabic.ae/20221030/بوتين-يعزي-رئيس-كوريا-الجنوبية-في-ضحايا-حادث-التدافع-بالعاصمة-سيئول-1069627159.html
بوتين يعزي رئيس كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع بالعاصمة سيئول
بوتين يعزي رئيس كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع بالعاصمة سيئول
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في ضحايا حادث التدافع الكبير الذي وقع أمس السبت في عاصمة كوريا الجنوبية... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T10:04+0000
2022-10-30T10:04+0000
روسيا
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وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية التعزية "أرجو أن تتقبلوا تعازيّ الحارة في وفاة عدد كبير من الضحايا نتيجة هذا الحادث المأسوي في سيئول، وأرجو نقل تعاطفنا الصادق ودعمنا لعائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".ووفقًا لمراسل "سبوتنيك"، أصدر مقر الطوارئ بيانا محدثًا عن عدد القتلى نتيجة التدافع يوم الأحد ، قائلاً إن 151 شخصًا (97 امرأة و 54 رجلاً) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.ووفقا لمقر الطوارئ، هناك 22 أجنبيا من بين القتلى، معظمهم من جنوب شرقي آسيا، وكذلك الصين وأوزبكستان وإيران والنرويج.
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روسيا
روسيا

بوتين يعزي رئيس كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع بالعاصمة سيئول

10:04 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في ضحايا حادث التدافع الكبير الذي وقع أمس السبت في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.
وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية التعزية "أرجو أن تتقبلوا تعازيّ الحارة في وفاة عدد كبير من الضحايا نتيجة هذا الحادث المأسوي في سيئول، وأرجو نقل تعاطفنا الصادق ودعمنا لعائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".
ووفقًا لمراسل "سبوتنيك"، أصدر مقر الطوارئ بيانا محدثًا عن عدد القتلى نتيجة التدافع يوم الأحد ، قائلاً إن 151 شخصًا (97 امرأة و 54 رجلاً) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.
ووفقا لمقر الطوارئ، هناك 22 أجنبيا من بين القتلى، معظمهم من جنوب شرقي آسيا، وكذلك الصين وأوزبكستان وإيران والنرويج.
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