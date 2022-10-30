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https://sputnikarabic.ae/20221030/بولسونارو-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-بعد-فرز-30-من-صناديق-الاقتراع--1069651274.html
بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع
بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع
أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:37+0000
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موسكو، 31 أكتوبر - سبوتنيك. وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 30% من الأصوات، حصول الرئيس الحالي جايير بولسونارو 51.06% مقابل 48.94% للرئيس السابق لولا دا سيلفا.وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221022/بولسونارو-يقبل-بالهزيمة-إذا-لم-يكن-هناك-شيء-غير-طبيعي-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1069353809.html
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أخبار البرازيل , العالم
أخبار البرازيل , العالم

بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع

21:37 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Eraldo Peresالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الثاني من اليسار، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثاني من اليمين، يحضران عرضًا عسكريًا للاحتفال بمرور مائتي عام على استقلال البلاد في البرازيل، 7 سبتمبر 2022.
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الثاني من اليسار، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثاني من اليمين، يحضران عرضًا عسكريًا للاحتفال بمرور مائتي عام على استقلال البلاد في البرازيل، 7 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Eraldo Peres
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أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.
موسكو، 31 أكتوبر - سبوتنيك. وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 30% من الأصوات، حصول الرئيس الحالي جايير بولسونارو 51.06% مقابل 48.94% للرئيس السابق لولا دا سيلفا.
وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
بولسونارو يقبل بالهزيمة إذا "لم يكن هناك شيء غير طبيعي" في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
22 أكتوبر, 16:42 GMT
وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات.
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