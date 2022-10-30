https://sputnikarabic.ae/20221030/بولسونارو-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-بعد-فرز-30-من-صناديق-الاقتراع--1069651274.html
بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع
بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع
أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:37+0000
2022-10-30T21:37+0000
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موسكو، 31 أكتوبر - سبوتنيك. وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 30% من الأصوات، حصول الرئيس الحالي جايير بولسونارو 51.06% مقابل 48.94% للرئيس السابق لولا دا سيلفا.وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221022/بولسونارو-يقبل-بالهزيمة-إذا-لم-يكن-هناك-شيء-غير-طبيعي-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1069353809.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , العالم
بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع
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أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.
موسكو، 31 أكتوبر - سبوتنيك. وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 30% من الأصوات، حصول الرئيس الحالي جايير بولسونارو 51.06% مقابل 48.94% للرئيس السابق لولا دا سيلفا.
وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية
بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.
وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى
من الانتخابات.