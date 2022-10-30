https://sputnikarabic.ae/20221030/تقارير-تقول-إن-حادث-تدافع-سيئول-هو-أكثر-سحق-فاتك-للحشود-في-تاريخ-كوريا-الجنوبية-1069632338.html
تقارير تقول إن حادث تدافع سيئول هو أكثر سحق فاتك للحشود في تاريخ كوريا الجنوبية
تقارير تقول إن حادث تدافع سيئول هو أكثر سحق فاتك للحشود في تاريخ كوريا الجنوبية
أفادت وسائل إعلام كورية، اليوم الأحد، أن حادث التدافع الذي وقع في منطقة إتايوان في سيئول، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 153 شخصا وإصابة 103 آخرين، أصبح أكثر حوادث... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:56+0000
2022-10-30T11:56+0000
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كوريا الجنوبية
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سيئول - سبوتنيك. ولم يتمكن العاملون في المجال الطبي من الاقتراب من المصابين أثناء وقوع التدافع، وذلك لأن الطريق في زقاق المنحدر الضيق بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان، حيث وقع الحادث مساء أمس السبت، كان زلقا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.في غضون ذلك، ألغت السلطات المحلية والعلامات التجارية العالمية ومغنيو "الكي بوب" الأحداث التي كان من المقرر أن تقام في سيئول، اليوم الأحد، وسط الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وقالت السفارة الروسية في سيئول، إن من بين القتلى 20 أجنبيا، من بينهم 4 روس.وقبل هذا الحادث، شهدت كوريا الجنوبية أعنف كارثة سحق للحشود في بوسان، في 17 يوليو/ تموز 1959، عندما سحق 67 شخصا حتى الموت في ممر ضيق في الملعب.
https://sputnikarabic.ae/20221029/كوريا-الجنوبية-تتعرض-لزلزال-بدرجة-41-الأقوى-خلال-2022-1069600602.html
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كوريا الجنوبية, العالم
تقارير تقول إن حادث تدافع سيئول هو أكثر سحق فاتك للحشود في تاريخ كوريا الجنوبية
11:56 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كورية، اليوم الأحد، أن حادث التدافع الذي وقع في منطقة إتايوان في سيئول، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 153 شخصا وإصابة 103 آخرين، أصبح أكثر حوادث الحشود دموية في تاريخ كوريا الجنوبية.
سيئول - سبوتنيك. ولم يتمكن العاملون في المجال الطبي من الاقتراب من المصابين أثناء وقوع التدافع، وذلك لأن الطريق في زقاق المنحدر الضيق بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان، حيث وقع الحادث مساء أمس السبت، كان زلقا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
في غضون ذلك، ألغت السلطات المحلية والعلامات التجارية العالمية ومغنيو "الكي بوب" الأحداث التي كان من المقرر أن تقام في سيئول، اليوم الأحد، وسط الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.
وقالت السفارة الروسية في سيئول، إن من بين القتلى 20 أجنبيا، من بينهم 4 روس.
وقبل هذا الحادث، شهدت كوريا الجنوبية أعنف كارثة سحق للحشود في بوسان، في 17 يوليو/ تموز 1959، عندما سحق 67 شخصا حتى الموت في ممر ضيق في الملعب.