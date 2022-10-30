https://sputnikarabic.ae/20221030/توافد-وزراء-الخارجية-العرب-إلى-مقر-القمة-بعد-تأجيل-اجتماعهم-لأكثر-من-ساعتين-1069636950.html

توافد وزراء الخارجية العرب إلى مقر القمة بعد تأجيل اجتماعهم لأكثر من ساعتين

توافد وزراء الخارجية العرب إلى مقر القمة بعد تأجيل اجتماعهم لأكثر من ساعتين

بدأ وزراء الخارجية العرب التوافد إلى قاعة الاجتماعات في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر، لاستئناف اجتماعهم الذي تأخر لمدة ساعتين ونصف الساعة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T13:59+0000

2022-10-30T13:59+0000

2022-10-30T13:59+0000

القمة العربية بالجزائر

الجزائر

جامعة الدول العربية

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وبحسب موفد "سبوتنيك" إلى الجزائر، كان من المقرر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الثانية عشر بالتوقيت المحلي، لكن اللقاء تأخر للثانية ونصف مساء. لم يتضح على الفور سبب التأخير.يستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات ‏المرتقب رفعها للقادة العرب‎.‎وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.وبحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، أمس السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، اليوم الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".

https://sputnikarabic.ae/20221030/كاتبة-لبنانية-توضح-حساسية-توقيت-انعقاد-القمة-العربية-في-الجزائر-1069635045.html

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