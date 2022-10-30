https://sputnikarabic.ae/20221030/حزب-الله-يؤكد-أن-لبنان-حقق-انتصارا-لا-مثيل-له-في-تاريخ-الصراعات-1069650054.html

حزب الله يؤكد أن لبنان حقق انتصارا "لا مثيل له في تاريخ الصراعات"

حزب الله يؤكد أن لبنان حقق انتصارا "لا مثيل له في تاريخ الصراعات"

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن لبنان حقق انتصارا كبيرا جدا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T20:49+0000

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2022-10-30T20:49+0000

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح نعيم في تصريحات له أن "الانتصار الكبير الذي تحقق في بحرنا ومياهنا وغازنا، نسجل فيه للرئيس (العماد ميشال) عون تعاون الجيش والشعب والمقاومة والتضامن الشعبي حول هذا الإنجاز الاستثنائي".وأكد نعيم أن هذا الانتصار "لا مثيل له في تاريخ الصراعات: وهو في أن تتمكن دولة ضعيفة بالمقارنة مع العدو ومعها مقاومتها الرشيدة مع شعب متضامن، في تسجيل الانتصار على إسرائيل وأمريكا، وأن تأخذ الحقوق"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وتابع أن "هذا أمر كبير وإنجاز كبير يجب أن يسجل بشكل مباشر، وللمرة الأولى يتم التهديد بالقوة ونحصل على كل الثمار، من دون إطلاق طلقة واحدة من النار".وأضاف: "أمامنا تجربة بالاستراتيجية بين المقاومة والدولة لتحصيل الحقوق، قدموا لنا استراتيجية أفضل، فالمقاومة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة لبنان وحاضر لبنان ومستقبله".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اعتبر في تصريحات متلفزة أن لبنان حصل على كل ما أراده في معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ووصف نتيجة المفاوضات البحرية غير المباشرة بأنها "نتيجة مهمة وانتصار تاريخي وكبير".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقّعا رسميا، يوم الخميس الماضي، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربًا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.وأعرب غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن شكره للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وتقديره لمساعدة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الاتفاق الذي قال إنه "يعزز الاستقرار ويسهم في أمن إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20221030/نصر-الله-يؤكد-حصول-لبنان-على-كل-ما-أراده-في-ترسيم-الحدود--1069624351.html

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لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم