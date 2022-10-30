https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-تعلق-لأول-مرة-على-الاعتداء-الذي-لحق-بزوجها-1069622527.html
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعلق لأول مرة على الاعتداء الذي لحق بزوجها
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعلق لأول مرة على الاعتداء الذي لحق بزوجها
علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لأول مرة على حادث الاعتداء العنيف على زوجها بول داخل منزلهما، من جانب شخص مجهول، والذي كان بحوزته مطرقة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T06:39+0000
2022-10-30T06:39+0000
2022-10-30T06:39+0000
نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت في بيان لها وجهته لأعضاء الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد: "في صباح الجمعة، اقتحم رجل عنيف منزل عائلتنا، وطالب بمواجهتي، وهاجم زوجي بول بوحشية، أنا وأبناؤنا وأحفادنا نشعر بالحزن والصدمة بسبب الهجوم الذي يهدد حياة زوجي".وأعربت بيلوسي في بيانها عن امتنانها هي وأسرتها للاستجابة السريعة لخدمات إنفاذ القانون والطوارئ، وللرعاية الطبية المنقذة للحياة التي يتلقاها زوجها.ولفتت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيانها أن تدفق الصلوات والتمنيات الحارة من الكثيرين في الكونغرس هو مصدر راحة لأسرتها، ويساعد زوجها، بول، على إحراز تقدم في شفائه.وعن آخر تطورات حالته الصحية، أشارت نانسي بيلوسي إلى أن زوجها مستمر في التحسن.وختمت بيلوسي بيانها بتوجيه الشكر لكل أعضاء الكونغرس الذين طلبوا الشفاء لزوجها، وأضافت أنها تدعو من أجل استمرار سلامة ورفاهية عائلاتهم.وذكر بيان المتحدث باسم بيلوسي، درو هاميل، أن "المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20221028/أين-نانسي-مهاجم-زوج-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-صارخا-قبل-ضربه-بشدة-بمطرقة-1069587633.html
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نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعلق لأول مرة على الاعتداء الذي لحق بزوجها
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علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لأول مرة على حادث الاعتداء العنيف على زوجها بول داخل منزلهما، من جانب شخص مجهول، والذي كان بحوزته مطرقة.
وقالت في بيان
لها وجهته لأعضاء الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد: "في صباح الجمعة، اقتحم رجل عنيف منزل عائلتنا، وطالب بمواجهتي، وهاجم زوجي بول بوحشية، أنا وأبناؤنا وأحفادنا نشعر بالحزن والصدمة بسبب الهجوم الذي يهدد حياة زوجي".
وأعربت بيلوسي في بيانها عن امتنانها هي وأسرتها للاستجابة السريعة لخدمات إنفاذ القانون والطوارئ، وللرعاية الطبية المنقذة للحياة التي يتلقاها زوجها.
ولفتت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيانها أن تدفق الصلوات والتمنيات الحارة من الكثيرين في الكونغرس هو مصدر راحة لأسرتها، ويساعد زوجها، بول، على إحراز تقدم في شفائه.
وعن آخر تطورات حالته الصحية، أشارت نانسي بيلوسي إلى أن زوجها مستمر في التحسن.
وختمت بيلوسي بيانها بتوجيه الشكر لكل أعضاء الكونغرس الذين طلبوا الشفاء لزوجها، وأضافت أنها تدعو من أجل استمرار سلامة ورفاهية عائلاتهم.
وذكر بيان المتحدث باسم بيلوسي، درو هاميل، أن "المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم".