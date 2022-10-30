https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيسي-يؤكد-أن-حادث-شيراز-فضح-محاولات-العدو-لزعزعة-الأمن-والمساس-بحياة-الشعب-الإيراني-1069648702.html
رئيسي يؤكد أن حادث شيراز فضح محاولات العدو لزعزعة الأمن والمساس بحياة الشعب الإيراني
رئيسي يؤكد أن حادث شيراز فضح محاولات العدو لزعزعة الأمن والمساس بحياة الشعب الإيراني
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "حادث الهجوم الإرهابي المرير في شيراز، جسد جانبا من أهداف العدو الرامية لزعزعة الأمن والمساس بالظروف... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T19:27+0000
2022-10-30T19:27+0000
2022-10-30T19:27+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأعرب رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن مواساته بمقتل عدد من المواطنين خلال الاعتداء الذي طال زوار مرقد أحمد بن موسى في شيراز، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووجه المسؤولين في البلاد، بتسخير كافة الطاقات لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وإزالة العقبات من مسار التجارة والتعليم والحياة الاقتصادية في البلاد.واعتبر الرئيس الإيراني أن "رسالة الجماهير التي جابت شوارع شيراز وسائر المدن لتشييع شهداء الواقعة، هي التنديد بالهجوم الإرهابي على مقد شاه جراغ، وأيضا التصدي للإرهابيين والدفاع عن أمن البلاد".وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها".جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، بهجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد.كما يأتي ذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-الأعداء-بـالرد-في-الميدان-1069639681.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
رئيسي يؤكد أن حادث شيراز فضح محاولات العدو لزعزعة الأمن والمساس بحياة الشعب الإيراني
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "حادث الهجوم الإرهابي المرير في شيراز، جسد جانبا من أهداف العدو الرامية لزعزعة الأمن والمساس بالظروف المعيشية للشعب، عبر افتعال الفوضى والفتنة والاغتيالات داخل البلاد".
وأعرب رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن مواساته بمقتل عدد من المواطنين خلال الاعتداء الذي طال زوار مرقد أحمد بن موسى في شيراز، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
ووجه المسؤولين في البلاد، بتسخير كافة الطاقات لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وإزالة العقبات من مسار التجارة والتعليم والحياة الاقتصادية في البلاد.
واعتبر الرئيس الإيراني أن "رسالة الجماهير التي جابت شوارع شيراز وسائر المدن لتشييع شهداء الواقعة، هي التنديد بالهجوم الإرهابي على مقد شاه جراغ، وأيضا التصدي للإرهابيين والدفاع عن أمن البلاد".
وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني
، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.
وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها".
جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، بهجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد.
كما يأتي ذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا
في شيراز جنوبي إيران، نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.