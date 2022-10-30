https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-الوزراء-البريطاني-يواجه-ضغوطا-بسبب-إعادة-تعيين-وزيرة-الداخلية-1069634027.html
رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا بسبب إعادة تعيين وزيرة الداخلية
رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا بسبب إعادة تعيين وزيرة الداخلية
واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا متنامية، اليوم الأحد، بعد إعادة تعيين وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رغم استقالتها بسبب خرق أمني. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T12:34+0000
2022-10-30T12:34+0000
2022-10-30T12:34+0000
بريطانيا
الحكومة البريطانية
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وأعاد سوناك تعيين برافرمان كوزيرة للداخلية عندما أصبح رئيسا للوزراء بعد أيام فقط من استقالة حكومة سلفه ليز تراس.وانتقدت إيفيت كوبر عضوة البرلمان عن حزب العمال المعارض، يوم الأحد، إعادة تعيين رئيس الوزراء الجديد"غير المسؤول" برافرمان، في منصب مسؤول عن قضايا الأمن الداخلي.وذكرت أيضا لشبكة "سكاي نيوز" أن هناك تساؤلات حول انتهاكات أمنية أخرى محتملة من قبل برافرمان.وقالت كوبر: "هذا يظهر بالفعل الخطأ الفادح في الحكم الذي ارتكبه ريشي سوناك في إعادة تعيين شخص بعد ستة أيام فقط من خرقه للقانون الوزاري بسبب ثغرات أمنية".وأخيرا اختار حزب المحافظين وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بريطانيا-من-اقتصاد-فاشل-إلى-الانقسامات-وكالة-تكشف-كأس-سم-يواجه-سوناك----1069462157.html
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بريطانيا, الحكومة البريطانية
بريطانيا, الحكومة البريطانية
رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا بسبب إعادة تعيين وزيرة الداخلية
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واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا متنامية، اليوم الأحد، بعد إعادة تعيين وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رغم استقالتها بسبب خرق أمني.
وأعاد سوناك تعيين برافرمان كوزيرة للداخلية عندما أصبح رئيسا للوزراء بعد أيام فقط من استقالة حكومة سلفه ليز تراس.
وانتقدت إيفيت كوبر عضوة البرلمان عن حزب العمال المعارض، يوم الأحد، إعادة تعيين رئيس الوزراء الجديد
"غير المسؤول" برافرمان، في منصب مسؤول عن قضايا الأمن الداخلي.
وذكرت أيضا لشبكة "سكاي نيوز" أن هناك تساؤلات حول انتهاكات أمنية أخرى محتملة من قبل برافرمان.
وقالت كوبر: "هذا يظهر بالفعل الخطأ الفادح في الحكم الذي ارتكبه ريشي سوناك في إعادة تعيين شخص بعد ستة أيام فقط من خرقه للقانون الوزاري بسبب ثغرات أمنية".
وأخيرا اختار حزب المحافظين وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.