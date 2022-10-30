https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-الحداد-الوطني-على-ضحايا-حادث-التدافع-1069620633.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، الحداد الوطني على ضحايا التدافع المميت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 151 شخصًا، خلال احتفالات الهالوين في... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T01:44+0000
2022-10-30T01:44+0000
2022-10-30T01:44+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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وأضاف، "كرئيس، وهو المسؤول عن حياة الناس وسلامتهم، قلبي حزين وأنا أكافح للتغلب على حزني"، وفقا لوكالة يونهاب.وتابع أن "الحكومة ستحدد الفترة من اليوم وحتى انتهاء الحادث كفترة حداد وطني وستعطي الأولوية القصوى للشؤون الإدارية في إجراءات التعافي والمتابعة".وأعرب يون عن تعازيه في الوفيات، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، قائلاً إن "الحكومة ستدعم الاستعدادات الجنائزية وتعبئة الخدمات الطبية الطارئة بالكامل لعلاج المرضى، بما في ذلك عن طريق تعيين موظفين عموميين بشكل فردي لمن يحتاجون إلى المساعدة".وقال "الأهم هو تحديد سبب الحادث ومنع وقوع حوادث مماثلة". "سنحقق بدقة في سبب الحادث ونجري تحسينات أساسية حتى لا تحدث حوادث مماثلة مرة أخرى في المستقبل".ولقي 151 شخصا على الأقل حتفهم السبت وأصيب 82 آخرون في تدافع بحي وسط سيئول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.
https://sputnikarabic.ae/20221029/ماكرون-يؤكد-وقوف-فرنسا-بجانب-سيئول-بعد-حادث-التدافع-1069618804.html
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، الحداد الوطني على ضحايا التدافع المميت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 151 شخصًا، خلال احتفالات الهالوين في سيئول يوم السبت.
وقال يون "إنه أمر مروع حقا". مضيفًا أن "مأساة وكارثة السبت ما كان يجب أن تحدث أبدا".
وأضاف، "كرئيس، وهو المسؤول عن حياة الناس وسلامتهم، قلبي حزين وأنا أكافح للتغلب على حزني"، وفقا
لوكالة يونهاب.
وتابع أن "الحكومة ستحدد الفترة من اليوم وحتى انتهاء الحادث كفترة حداد وطني
وستعطي الأولوية القصوى للشؤون الإدارية في إجراءات التعافي والمتابعة".
وأعرب يون عن تعازيه في الوفيات، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، قائلاً إن "الحكومة ستدعم الاستعدادات الجنائزية وتعبئة الخدمات الطبية الطارئة بالكامل لعلاج المرضى، بما في ذلك عن طريق تعيين موظفين عموميين بشكل فردي لمن يحتاجون إلى المساعدة".
وقال "الأهم هو تحديد سبب الحادث ومنع وقوع حوادث مماثلة". "سنحقق بدقة في سبب الحادث ونجري تحسينات أساسية حتى لا تحدث حوادث مماثلة مرة أخرى في المستقبل".
ولقي 151 شخصا على الأقل حتفهم السبت وأصيب 82 آخرون في تدافع بحي وسط سيئول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.