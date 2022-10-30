https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-الحي-الذي-شهد-حادث-التدافع-منطقة-كوارث-1069630607.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحي الذي شهد حادث التدافع "منطقة كوارث"
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحي الذي شهد حادث التدافع "منطقة كوارث"
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، حي يونجسان، في العاصمة سيئول الذي شهد حادث التدافع وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين "منطقة كوارث". 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:27+0000
2022-10-30T11:27+0000
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وذكرت وكالة "يونهاب"، اليوم الأحد، أن "الرئيس يون أعلن منطقة يونجسان في سيئول منطقة كوارث بعد التدافع المميت".وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن صباح اليوم الحداد الوطني على ضحايا التدافع الذي أودى بحياة العشرات، خلال احتفالات الهالوين في سيئول أمس السبت.ولقي 153 شخصا على الأقل حتفهم، السبت، وأصيب 103 آخرون في حادث تدافع في حي وسط سيئول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد القتلى أكثر، لأن 24 شخصا من الـ 103 مصابين يعانون من إصابات خطيرة.وكان من بين القتلى 97 أنثى و56 ذكرا، ويقول المراقبون إن الإناث كن أشد تضررا من الحادث بسبب صغر حجمهن في المعتاد، فضلا عن أزياء الهالوين الثقيلة.كما بلغ عدد القتلى الأجانب من بين الضحايا 20 أجنبيا، من بينهم 4 قتلى من الصين وإيران، و4 من روسيا، وقتيل واحد من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وفيتنام وأوزبكستان والنرويج وكازاخستان وسريلانكا وتايلاند والنمسا.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بوتين-يعزي-رئيس-كوريا-الجنوبية-في-ضحايا-حادث-التدافع-بالعاصمة-سيئول-1069627159.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحي الذي شهد حادث التدافع "منطقة كوارث"
11:27 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، حي يونجسان، في العاصمة سيئول الذي شهد حادث التدافع وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين "منطقة كوارث".
وذكرت
وكالة "يونهاب"، اليوم الأحد، أن "الرئيس يون أعلن منطقة يونجسان في سيئول منطقة كوارث بعد التدافع المميت".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن صباح اليوم الحداد الوطني
على ضحايا التدافع الذي أودى بحياة العشرات، خلال احتفالات الهالوين في سيئول أمس السبت.
ولقي 153 شخصا على الأقل حتفهم، السبت، وأصيب 103 آخرون في حادث تدافع
في حي وسط سيئول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.
وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد القتلى أكثر، لأن 24 شخصا من الـ 103 مصابين يعانون من إصابات خطيرة.
وكان من بين القتلى 97 أنثى و56 ذكرا، ويقول المراقبون إن الإناث كن أشد تضررا من الحادث بسبب صغر حجمهن في المعتاد، فضلا عن أزياء الهالوين الثقيلة.
كما بلغ عدد القتلى الأجانب من بين الضحايا 20 أجنبيا، من بينهم 4 قتلى من الصين وإيران، و4 من روسيا
، وقتيل واحد من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وفيتنام وأوزبكستان والنرويج وكازاخستان وسريلانكا وتايلاند والنمسا.