رئيس وزراء إسرائيل يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن الاستقرار الاقتصادي لسنوات عديدة
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد
© AP Photo / Ronen Zvulun
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن "الاتفاق مع لبنان ومواصلة استخراج الغاز من كاريش سيضمنان الاستقرار الاقتصادي والطاقي لدولة إسرائيل لمدة سنوات عديدة وسيسهمان كثيرا في تخفيض غلاء المعيشة".
ولفت لابيد، خلال زيارته منصة كاريش، إلى أن "اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن لنا الاستقرار الاقتصادي لسنوات عدة".
לאחר תחילת הפקת הגז מאסדת כריש: ערכתי סיור ביטחוני באסדה. במקום הזה נמצא העתיד האנרגטי והכלכלי של מדינת ישראל. pic.twitter.com/xxBRyvAWM4— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 30, 2022
עמדתי על כך שההסכם והמשך הפקת הגז מ'כריש' יבטיחו יציבות כלכלית ואנרגטית לישראל לשנים ארוכות קדימה ויתרמו רבות להורדת יוקר המחיה. בעקבות הפקת הגז מאסדת כריש, צפויה ירידה במחירי האנרגיה בישראל ובמקביל ישראל תגדיל את ייצוא הגז הטבעי ממנה, ותסייע לאירופה להתמודד עם משבר האנרגיה ביבשת— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 30, 2022
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقّعا رسميا، يوم الخميس الماضي، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربًا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.
من جهته، اعتبر حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" أن لبنان حصل على كل ما أراده في معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باستثناء أمر واحد بقي عالقا.