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https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-وزراء-إسرائيل-يؤكد-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-لبنان-سيضمن-الاستقرار-الاقتصادي-لسنوات-عديدة-1069638179.html
رئيس وزراء إسرائيل يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن الاستقرار الاقتصادي لسنوات عديدة
رئيس وزراء إسرائيل يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن الاستقرار الاقتصادي لسنوات عديدة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن "الاتفاق مع لبنان ومواصلة استخراج الغاز من كاريش سيضمنان الاستقرار الاقتصادي والطاقي لدولة إسرائيل... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T14:27+0000
2022-10-30T14:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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ولفت لابيد، خلال زيارته منصة كاريش، إلى أن "اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن لنا الاستقرار الاقتصادي لسنوات عدة".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقّعا رسميا، يوم الخميس الماضي، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربًا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.من جهته، اعتبر حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" أن لبنان حصل على كل ما أراده في معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باستثناء أمر واحد بقي عالقا.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن الاستقرار الاقتصادي لسنوات عديدة

14:27 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Ronen Zvulun
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن "الاتفاق مع لبنان ومواصلة استخراج الغاز من كاريش سيضمنان الاستقرار الاقتصادي والطاقي لدولة إسرائيل لمدة سنوات عديدة وسيسهمان كثيرا في تخفيض غلاء المعيشة".
ولفت لابيد، خلال زيارته منصة كاريش، إلى أن "اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن لنا الاستقرار الاقتصادي لسنوات عدة".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقّعا رسميا، يوم الخميس الماضي، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربًا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.
من جهته، اعتبر حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" أن لبنان حصل على كل ما أراده في معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باستثناء أمر واحد بقي عالقا.
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