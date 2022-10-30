https://sputnikarabic.ae/20221030/روسيا-تأمل-إبرام-معاهدة-سلام-في-ختام-اجتماع-سوتشي-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1069646449.html
روسيا تأمل إبرام معاهدة سلام في ختام اجتماع سوتشي بين أذربيجان وأرمينيا
روسيا تأمل إبرام معاهدة سلام في ختام اجتماع سوتشي بين أذربيجان وأرمينيا
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، عن أمله في أن يسفر الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T18:15+0000
2022-10-30T18:15+0000
2022-10-30T18:15+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه "لا تزال هناك الكثير من المشاكل. أعتقد أنه سيتم مناقشتها جميعًا، بما في ذلك اجتماع الغد في سوتشي. نأمل أن يحرز بطريقة ما تقدمًا على مسار عدد من القضايا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة سلام".وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن أمس السبت، استعداد بلاده للتوقيع على وثيقة بشأن تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، لمدة تصل إلى 20 عاما.وقال باشينيان، في إفادة صحفية اليوم: "أعلن رسميا أنني مستعد للتوقيع على وثيقة في سوتشي بحيث يتم ضمان تمثيل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ دون قيد أو شرط لمدة 10 أو 15 أو 20 عاما".وأضاف باشينيان: "أقترح أن يقدم الرئيس الروسي هذا الاقتراح، وإذا لزم الأمر سأقدم أنا مثل هذا الاقتراح، ويجب على روسيا دعم هذا الاقتراح لأنني لا أستطيع تحديد شروط بقاء قوات حفظ السلام الروسية، فهذه وثيقة ثلاثية، وإذا اتفقنا نحن وروسيا، فسنكون الأغلبية"، مشيرا إلى أن "روسيا كوسيط يمكنها تقديم هذا المشروع".وأعلن المكتب الصحفي في الكرملين، يوم الجمعة، عن انعقاد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من روسيا، تعقد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في منتجع سوتشي، مباحثات ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تأمل إبرام معاهدة سلام في ختام اجتماع سوتشي بين أذربيجان وأرمينيا
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، عن أمله في أن يسفر الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.
موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه "لا تزال هناك الكثير من المشاكل. أعتقد أنه سيتم مناقشتها جميعًا، بما في ذلك اجتماع الغد في سوتشي. نأمل أن يحرز بطريقة ما تقدمًا على مسار عدد من القضايا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة سلام".
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن أمس السبت، استعداد بلاده للتوقيع
على وثيقة بشأن تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، لمدة تصل إلى 20 عاما.
وقال باشينيان، في إفادة صحفية اليوم: "أعلن رسميا أنني مستعد للتوقيع على وثيقة في سوتشي بحيث يتم ضمان تمثيل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ دون قيد أو شرط لمدة 10 أو 15 أو 20 عاما".
وأضاف باشينيان: "أقترح أن يقدم الرئيس الروسي هذا الاقتراح، وإذا لزم الأمر سأقدم أنا مثل هذا الاقتراح، ويجب على روسيا دعم هذا الاقتراح لأنني لا أستطيع تحديد شروط بقاء قوات حفظ السلام الروسية، فهذه وثيقة ثلاثية، وإذا اتفقنا نحن وروسيا، فسنكون الأغلبية"، مشيرا إلى أن "روسيا كوسيط يمكنها تقديم هذا المشروع".
وأعلن المكتب الصحفي في الكرملين، يوم الجمعة، عن انعقاد لقاء ثلاثي
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.
وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من روسيا، تعقد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في منتجع سوتشي، مباحثات ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".