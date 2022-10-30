https://sputnikarabic.ae/20221030/روسيا-تعلق-مشاركتها-في-اتفاقية-الحبوب-وزراء-الخارجية-العرب-يعدون-للقمة-العربية-في-الجزائر-1069639909.html

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب... وزراء الخارجية العرب يعدون للقمة العربية في الجزائر

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب... وزراء الخارجية العرب يعدون للقمة العربية في الجزائر

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T14:58+0000

2022-10-30T14:58+0000

2022-10-30T14:58+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب لعدم ضمان سلامة السفن... وزراء الخارجية العرب يعدون للقمة العربية في الجزائر روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب لعدم ضمان سلامة السفن... وزراء الخارجية العرب يعدون للقمة العربية في الجزائر

وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.وأضاف الحاج أن "روسيا تريد لفت الانتباه للخروقات التي حصلت لهذا الاتفاق، وأن البنود المتعلقة بتصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة الروسية لا يجري تنفيذها بشكل كامل، وأيضاً تريد لفت الانتباه لنقطة أشارت لها أكثر من مرة والرئيس التركي ذكرها، وهي أن الحبوب التي تخرج من الموانئ الأوكرانية لا تذهب بشكل أساسي للدول الأفريقية والدول التي تحتاجها، كما أن هناك رسالة تريد روسيا إيصالها كذلك للفت الانتباه، بأنه إذا لم تجر مراعاة المخاوف الروسية أو إذا جرى تعطيل هذا الاتفاق سيكون هناك بالإضافة لأزمة الطاقة، أزمة غذاء على الأبواب".وزراء الخارجية العرب يعدون للقمة العربية في الجزائر وسط توتر عالميعقد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، جلسات عمل مع نظرائه العرب لتعزيز التنسيق بين الوفود لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وتحتل القضية الفلسطينية موقعا جوهريا ومحوريا في قمة الجزائر، وهو ما أكد عليه عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.ويحظى الملف الليبي بأهمية كبيرة، وهو الذي تم إدراجه في مشروع جدول الأعمال.وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح مندوب الجزائر أن سوريا خرجت من الجامعة العربية منذ 2011 لظروف وأسباب معروفة، وكانت هناك مشاورات قبل القمة بين كافة الدول العربية لعودتها، غير أن هذا البلد "اتخذ قرار عدم المشاركة لتفادي، حسب ما أكده وزير خارجيته، حصول خلافات داخل الأسرة العربية".وتعقد القمة العربية في الجزائر يومي 1و2 نوفمبر القادم في ظل ترقب وتوتر عالمي بسبب النزاعات في الشرق الأوسط بالإضافة الى الأزمة الأوكرانية.وأشار حميدة إلى أن كل الموضوعات متوافق عليها بشكل كبير، لكن موضوع عودة سوريا رغم طرحه للنقاش فإنه لم يضمن جدول الأعمال، لافتا إلى أن هناك غيابا متوقعا لبعض الزعماء العرب، لكنه غير مؤكد.لبنان ينتظر لحظات حاسمة قبل فوضى دستورية مع مغادرة عون للرئاسة وعدم القدرة على تشكيل حكومةأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، توقيع مرسوم رئاسي باستقالة الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي، وذلك في كلمته أمام قصر بعبدا بمناسبة انتهاء ولاية عون.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته، وأضافت أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني.وكتب عون على "تويتر" في رسالة للشعب اللبناني: "أنتم معي وأنا معكم... اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا".ولفت عون في تغريدة أخرى إلى أن "البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره"، مشيرًا إلى أن "مؤسسات الدولة مهترئة لأن القيّمين عليها خائفون من عصا تهددهم".وشهدت رئاسة عون البالغ من العمر 89 عاما، انهيارا ماليا كارثيا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، قصر الرئاسة، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.وحذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، من أن بلاده قد تنزلق في "فوضى دستورية"، بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.وأشار أبو زيد إلى أن ما يحدث الآن يدل على أننا ذاهبون لفراغ دستوري وانقسام حاد وأوضاع أمنية غير مستقرة سيفسح مجالا للقيادة العسكرية ولقائد الجيش ولحاكم مصرف لبنان.وأضاف أبو زيد أن أي قرار سيتخذ في هذه المرحلة سيحتاج إلى توافق وبالنظر لحالة الانقسام الحاصلة فلن يكون سهلا أن يتخذ قرار بسهولة.الرئيس التونسي يحذر من خطر "ضرب أسس الدولة" مع مطالبات بعدم الاعتراف بشرعية انتخابات البرلماندعا الرئيس التونسي قيس سعيد الى تطبيق مجموعة من النصوص القانونية بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى وجود قرائن ومؤشرات تؤكد أن "هناك من يسعى لضرب أسس الدولة من خلال التطاول على رموزها، والارتماء في أحضان قوى أجنبية".وقال سعيد لدى استقباله نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إن "الحريات مضمونة في تونس، لكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة"، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها في كشف المؤامرات، والمحاكم إلى تطبيق القانون المنظم للحقوق والحرياتويرى مراقبون أن موقف رئاسة الجمهورية قد تكون وراءه مطالبة الحزب الدستوري الحر ومجموعة من الجمعيات المتابعة للشأن الانتخابي، بعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.وكان الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، قد راسل عدة مراكز أجنبية لمراقبة الانتخابات متهما السلطات بالعمل على "تبييض العملية الانتخابية" على حد تعبيره.وأضاف ثابت أن نزع الشرعية يفترض ثورة ويفترض نوع من أنواع الانقلاب وهذا بالطبع أمر لا يمكن الحسم بشأنه، علماً بأن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية قابلة للانفجار، وأضاف منذر في حديثه أن ثمة اختراقات في مستوى الترشحات ويبدو أن أنصار "قيس سعيد" هم الذين واجهوا صعوبات في العلاقة بنظام التزكيات خاصةً وأن جمع التزكيات عملية صعبة ومرهقة وتحتاج لثقة كاملة".توقف حركة سفن الشحن في البحر الأسود بعد تعليق روسيا للمشاركه في اتفاقية تصدير الحبوبأعلن مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية، أن حركة سفن شحن ونقل الحبوب الأوكرانية توقفت في البحر الأسود.وقال المركز في بيان إنه بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو/ تموز، في إسطنبول، بسبب هجوم مسيرات على سفنها "تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول".وسمح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب بتصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من المرافئ الأوكرانية على ما أفاد المركز.حول هذا الموضوع قال د. نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب سينعكس سلبا على السوق العالمية للغذاء والحبوب لافتا إلى أن الدول العربية هي الأكثر تأثرا لأنها دول تعتمد في أغذيتها الرئيسية على المنشأ الروسي والاوكراني.وأضاف نور الدين أن هناك مجاعات وليس ندرة غذاء في بعض الدول خاصة منطقة القرن الإفريقي وفي هذا الإطار ذهب رئيس الاتحاد الإفريقي لمقابلة الرئيس الروسي بوتين للاتفاق على آلية لوصول الحبوب لهذه الدول.وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة اتفاقية تصدير الحبوب أدت إلى استقرار نسبي في أزمة الغذاء ومن هنا فإن تعليق المشاركة سيؤثر سلبا.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

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