https://sputnikarabic.ae/20221030/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-كبير-على-المقاطعة-1069621985.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير على المقاطعة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير على المقاطعة
كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموسوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T05:39+0000
2022-10-30T05:39+0000
2022-10-30T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "قد تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب. إنهم يحشدون القوات، بما في ذلك العديد من المرتزقة، لكن جيشنا يحشد القوات أيضًا".وأشار إلى أنه في الوقت الحالي الوضع على الخط الأمامي تحت السيطرة، حيث تم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة، مؤكدا أن هناك بانتظام محاولات من قبل القوات الأوكرانية بمجموعات صغيرة مهاجمة خط الدفاع في منطقة خيرسون وكلهم لم ينجحوا.وبحسب نائب وزير الإعلام في دونيتسك، دانييل بيزسونوف، فإن نظام كييف يقوم بحشد ما بين 40 إلى 60 ألف فرد عسكري في منطقة خيرسون وتستعد القوات المسلحة الروسية لخوض معركة جادة وحاسمة.أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير على المقاطعة
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كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموسوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون.
وجاءت تصريحات ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "قد تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب. إنهم يحشدون القوات، بما في ذلك العديد من المرتزقة، لكن جيشنا يحشد القوات أيضًا".
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي الوضع على الخط الأمامي تحت السيطرة، حيث تم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة، مؤكدا أن هناك بانتظام محاولات من قبل القوات الأوكرانية بمجموعات صغيرة مهاجمة خط الدفاع في منطقة خيرسون وكلهم لم ينجحوا.
وبحسب نائب وزير الإعلام في دونيتسك، دانييل بيزسونوف، فإن نظام كييف يقوم بحشد ما بين 40 إلى 60 ألف فرد عسكري في منطقة خيرسون وتستعد القوات المسلحة الروسية لخوض معركة جادة وحاسمة.
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون
عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".