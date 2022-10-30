عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221030/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-كبير-على-المقاطعة-1069621985.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير على المقاطعة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير على المقاطعة
كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموسوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T05:39+0000
2022-10-30T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067994016_0:51:958:590_1920x0_80_0_0_b8fde43aa6429446f7d97fbc6670e850.jpg
وجاءت تصريحات ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "قد تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب. إنهم يحشدون القوات، بما في ذلك العديد من المرتزقة، لكن جيشنا يحشد القوات أيضًا".وأشار إلى أنه في الوقت الحالي الوضع على الخط الأمامي تحت السيطرة، حيث تم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة، مؤكدا أن هناك بانتظام محاولات من قبل القوات الأوكرانية بمجموعات صغيرة مهاجمة خط الدفاع في منطقة خيرسون وكلهم لم ينجحوا.وبحسب نائب وزير الإعلام في دونيتسك، دانييل بيزسونوف، فإن نظام كييف يقوم بحشد ما بين 40 إلى 60 ألف فرد عسكري في منطقة خيرسون وتستعد القوات المسلحة الروسية لخوض معركة جادة وحاسمة.أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067994016_53:0:905:639_1920x0_80_0_0_1e344220f8951c13896660421341335e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير على المقاطعة

05:39 GMT 30.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموسوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون.
وجاءت تصريحات ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك"، قال خلالها: "قد تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب. إنهم يحشدون القوات، بما في ذلك العديد من المرتزقة، لكن جيشنا يحشد القوات أيضًا".
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي الوضع على الخط الأمامي تحت السيطرة، حيث تم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة، مؤكدا أن هناك بانتظام محاولات من قبل القوات الأوكرانية بمجموعات صغيرة مهاجمة خط الدفاع في منطقة خيرسون وكلهم لم ينجحوا.
وبحسب نائب وزير الإعلام في دونيتسك، دانييل بيزسونوف، فإن نظام كييف يقوم بحشد ما بين 40 إلى 60 ألف فرد عسكري في منطقة خيرسون وتستعد القوات المسلحة الروسية لخوض معركة جادة وحاسمة.
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала