https://sputnikarabic.ae/20221030/شركات-النفط-الغربية-تسجل-أرباحا-قوية-مستفيدة-من-ارتفاع-الأسعار-العالمية-1069644492.html
شركات النفط الغربية تسجل أرباحا قوية مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية
شركات النفط الغربية تسجل أرباحا قوية مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية
أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل"، تسجيلها أرباحا ربع سنوية قياسية، خلال الثلاثة أشهر المنتهية بانقضاء سبتمبر/ أيلول، مواصلة الاستفادة من... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T17:11+0000
2022-10-30T17:11+0000
2022-10-30T17:11+0000
اقتصاد
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وذكرت الشركة في إعلانها الصادر يوم الجمعة، أنها ربحت 19.7 مليار دولار، أي 4 مليارات دولار أكثر مما توقعه المحللون، وما يعادل تقريبا أرباح شركة "آبل"، حسبما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.تجاوزت أرباح "إكسون" للربع الثالث الرقم القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار والذي سجلته في الربع السابق، حيث أصبحت أحدث شركة نفط كبرى تتمتع بمثل هذه المكاسب الضخمة.وجاءت النتائج في الوقت الذي أعلنت فيه شركة نفط أمريكية أخرى "شيفرون"، عن أرباح ربع سنوية قدرها 11.2 مليار دولار، وهي ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق، حيث تجاوزت أيضا تقديرات المحللين السابقة.حققت أكبر شركتين نفطيتين أمريكيتين (إكسون وشيفرون) معا أكثر من 30 مليار دولار في ثلاثة أشهر. بشكل عام، حققت شركات النفط أرباحا قياسية في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.يوم الخميس، أعلنت شركة "شل" البريطانية عن أرباح بلغت 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. فيما سجلت الفرنسية "توتال إنرجيز" أرباحا قدرها 10 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221030/شركة-أمريكية-تستحوذ-على-حصة-كبيرة-في-حقل-غاز-قطري-1069636368.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
شركات النفط الغربية تسجل أرباحا قوية مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية
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أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل"، تسجيلها أرباحا ربع سنوية قياسية، خلال الثلاثة أشهر المنتهية بانقضاء سبتمبر/ أيلول، مواصلة الاستفادة من الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.
وذكرت الشركة في إعلانها الصادر يوم الجمعة، أنها ربحت 19.7 مليار دولار، أي 4 مليارات دولار أكثر مما توقعه المحللون، وما يعادل تقريبا أرباح شركة "آبل"، حسبما أوردت صحيفة
"الغارديان" البريطانية.
تجاوزت أرباح "إكسون" للربع الثالث الرقم القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار والذي سجلته في الربع السابق
، حيث أصبحت أحدث شركة نفط كبرى تتمتع بمثل هذه المكاسب الضخمة.
وجاءت النتائج في الوقت الذي أعلنت فيه شركة نفط أمريكية أخرى "شيفرون"، عن أرباح ربع سنوية قدرها 11.2 مليار دولار، وهي ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق، حيث تجاوزت أيضا تقديرات المحللين السابقة.
حققت أكبر شركتين نفطيتين أمريكيتين (إكسون
وشيفرون) معا أكثر من 30 مليار دولار في ثلاثة أشهر. بشكل عام، حققت شركات النفط أرباحا قياسية في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.
يوم الخميس، أعلنت شركة "شل" البريطانية عن أرباح بلغت 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. فيما سجلت الفرنسية "توتال إنرجيز" أرباحا قدرها 10 مليارات دولار.