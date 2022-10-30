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https://sputnikarabic.ae/20221030/عراك-عنيف-بين-شابين-من-دون-صوت-داخل-مترو-في-اليابان-لعدم-إزعاج-الركاب-فيديو-1069642319.html
عراك عنيف بين شابين من دون صوت داخل مترو في اليابان لعدم إزعاج الركاب... فيديو
عراك عنيف بين شابين من دون صوت داخل مترو في اليابان لعدم إزعاج الركاب... فيديو
انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين في اليابان تشاجرا داخل المترو، دون التحدث أو الصياح لحرصهما على عدم إزعاج الركاب. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:50+0000
2022-10-30T15:50+0000
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ويظهر في مقطع الفيديو الشابان وهما يتبادلان اللكمات، والتشابك بالأيدي، وسط التزام الاثنين بالصمت.وكما نرى في الفيديو، تدخل بعض الركاب لاحتواء الموقف، وإبعادهما عن بعضهما لإنهاء المشاجرة، وذلك بهدوء تام، احتراما للقواعد التي يجب اتباعها في وسائل النقل العامة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

عراك عنيف بين شابين من دون صوت داخل مترو في اليابان لعدم إزعاج الركاب... فيديو

15:50 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمترو اليابان
مترو اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين في اليابان تشاجرا داخل المترو، دون التحدث أو الصياح لحرصهما على عدم إزعاج الركاب.
ويظهر في مقطع الفيديو الشابان وهما يتبادلان اللكمات، والتشابك بالأيدي، وسط التزام الاثنين بالصمت.
وكما نرى في الفيديو، تدخل بعض الركاب لاحتواء الموقف، وإبعادهما عن بعضهما لإنهاء المشاجرة، وذلك بهدوء تام، احتراما للقواعد التي يجب اتباعها في وسائل النقل العامة.
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