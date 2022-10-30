https://sputnikarabic.ae/20221030/فكر-مرتين-البنك-المركزي-السعودي-يحذر-من-رسائل-تحديث-البيانات--1069649484.html
"فكر مرتين"... البنك المركزي السعودي يحذر من رسائل تحديث البيانات
"فكر مرتين"... البنك المركزي السعودي يحذر من رسائل تحديث البيانات
حذر البنك المركزي السعودي (ساما) من التفاعل مع رسائل من مجهولين تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو تدعي إيقاف الحسابات. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T20:20+0000
2022-10-30T20:20+0000
2022-10-30T20:20+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال البنك في تغريدة على "تويتر": "فكّر مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف حسابك البنكي أو تطلب تحديث بياناتك البنكية".ودعا العملاء إلى التواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط.وأكد في مقطع فيديو توضيحي أن رسائل من أرقام مجهولة يتم إرسالها، وتبلغ العملاء بإيقاف حساباتهم وضرورة تحديث البيانات.وقال البنك المركزي إن الحديث يدور عن رسائل "احتيال".وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حذر البنك المركزي السعودي من التعامل مع شركات الفوركس (تداول العملات) غير المرخصة، مؤكدا أن هدف هذه الجهات هي "الاستيلاء على أموالك بطرق غير نظامية".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
"فكر مرتين"... البنك المركزي السعودي يحذر من رسائل تحديث البيانات
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حذر البنك المركزي السعودي (ساما) من التفاعل مع رسائل من مجهولين تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو تدعي إيقاف الحسابات.
وقال البنك في تغريدة على "تويتر": "فكّر مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف حسابك البنكي أو تطلب تحديث بياناتك البنكية".
ودعا العملاء إلى التواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط.
وأكد في مقطع فيديو توضيحي أن رسائل من أرقام مجهولة يتم إرسالها، وتبلغ العملاء بإيقاف حساباتهم وضرورة تحديث البيانات.
وقال البنك المركزي
إن الحديث يدور عن رسائل "احتيال".
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حذر البنك المركزي السعودي من التعامل مع شركات الفوركس (تداول العملات) غير المرخصة، مؤكدا أن هدف هذه الجهات هي "الاستيلاء على أموالك بطرق غير نظامية".