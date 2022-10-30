عربي
https://sputnikarabic.ae/20221030/فوز-لولا-دا-سيلفا-بالانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-على-حساب-منافسه-بولسونارو-1069652595.html
فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو
فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T23:04+0000
2022-10-30T23:25+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
بولسونارو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069652703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87a7d28017452dd7169fbf818f73aa95.jpg
وأجريت اليوم في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.وكانت استطلاعات للرأي نشرت يوم السبت، كشفت أن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا لديه أعلى فرصة للفوز.ومطلع الشهر الجاري، أجرت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل لولا على 48.4%، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بعد-فرز-70-من-الأصوات-لولا-يتفوق-على-بولسونارو-في-جولة-الإعادة-الرئاسية-بالبرازيل-1069652186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069652703_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_cad87a452eddca47611532a903859e79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, بولسونارو
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, بولسونارو

فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو

23:04 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 23:25 GMT 30.10.2022)
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبرTelegram
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا لبيانات من اللجنة العليا للانتخابات.
وأجريت اليوم في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.
وكانت استطلاعات للرأي نشرت يوم السبت، كشفت أن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا لديه أعلى فرصة للفوز.
احتفال أنصار الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد فرز 70% من الأصوات، الأحد، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
بعد فرز 95% من الأصوات.. لولا يتفوق على بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية بالبرازيل
22:10 GMT
ومطلع الشهر الجاري، أجرت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل لولا على 48.4%، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала