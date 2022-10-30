https://sputnikarabic.ae/20221030/لافروف-يؤكد-استعداد-موسكو-للتحدث-مع-الغرب-في-حال-تلقي-مقترحات-تراعي-مصالح-روسيا-1069627003.html
لافروف يؤكد استعداد موسكو للتحدث مع الغرب في حال تلقي مقترحات تراعي مصالح روسيا
لافروف يؤكد استعداد موسكو للتحدث مع الغرب في حال تلقي مقترحات تراعي مصالح روسيا
أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، استعداد بلاده للتفاوض مع دول الغرب بشأن الحد من التوترات على خلفية الأزمة الأوكرانية، مشترطا أن تتلقى... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:57+0000
2022-10-30T09:57+0000
2022-10-30T09:57+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، اليوم: "نحن مستعدون دائما للاستماع إلى زملائنا الغربيين إذا قدموا لنا مقترحات من شأنها أن تساعد في نزع فتيل التوترات وتأخذ في الاعتبار مصالح روسيا وأمنها بشكل كامل".وأضاف لافروف: "إذا قدموا مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا بعضا، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك، كما كان دائما في الماضي".وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.غير أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية، والمتمثلة في حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221018/لافروف-يؤكد-أن-موسكو-لا-ترى-جدوى-من-تواجدها-في-أوروبا-ويتحدث-عن-مركز-ثقل-جديد-1069201899.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف يؤكد استعداد موسكو للتحدث مع الغرب في حال تلقي مقترحات تراعي مصالح روسيا
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أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، استعداد بلاده للتفاوض مع دول الغرب بشأن الحد من التوترات على خلفية الأزمة الأوكرانية، مشترطا أن تتلقى موسكو مقترحات واقعية تراعي مصالح روسيا وأمنها.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف
، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، اليوم: "نحن مستعدون دائما للاستماع إلى زملائنا الغربيين إذا قدموا لنا مقترحات من شأنها أن تساعد في نزع فتيل التوترات وتأخذ في الاعتبار مصالح روسيا وأمنها بشكل كامل".
وأضاف لافروف: "إذا قدموا مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا بعضا، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك، كما كان دائما في الماضي".
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا
، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.
غير أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية، والمتمثلة في حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.