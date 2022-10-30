https://sputnikarabic.ae/20221030/ما-هو-حجم-الإنفاق-الدفاعي-لحلف-الناتو-في-2022-1069647601.html
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
أصبح مستقبل "الناتو" محل نقاش واسع منذ سنوات وسط تشكيك في قدرة أعضائه على القيام بمهام عسكرية واسعة، حتى وصفه البعض بـ "تحالف على الورق" رغم تصريحات أمين عام... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T19:12+0000
2022-10-30T19:12+0000
2022-10-30T19:12+0000
انفوجرافيك
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069647334_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0d17ac552b9603b5467afb3ac77b0be0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069647334_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_26ff7ce8d35bc2b85778fbfea44a55c2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, وسائط متعددة
انفوجرافيك, инфографика, وسائط متعددة
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
تابعنا عبر
أصبح مستقبل "الناتو" محل نقاش واسع منذ سنوات وسط تشكيك في قدرة أعضائه على القيام بمهام عسكرية واسعة، حتى وصفه البعض بـ "تحالف على الورق" رغم تصريحات أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إنه يتوقع تقديم التزامات واضحة من الدول الأعضاء لزيادة الإنفاق الدفاعي في 2023.