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ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
أصبح مستقبل "الناتو" محل نقاش واسع منذ سنوات وسط تشكيك في قدرة أعضائه على القيام بمهام عسكرية واسعة، حتى وصفه البعض بـ "تحالف على الورق" رغم تصريحات أمين عام... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T19:12+0000
2022-10-30T19:12+0000
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انفوجرافيك, инфографика, وسائط متعددة
انفوجرافيك, инфографика, وسائط متعددة

ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟

19:12 GMT 30.10.2022
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أصبح مستقبل "الناتو" محل نقاش واسع منذ سنوات وسط تشكيك في قدرة أعضائه على القيام بمهام عسكرية واسعة، حتى وصفه البعض بـ "تحالف على الورق" رغم تصريحات أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إنه يتوقع تقديم التزامات واضحة من الدول الأعضاء لزيادة الإنفاق الدفاعي في 2023.
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي
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