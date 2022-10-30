https://sputnikarabic.ae/20221030/مجلس-التعاون-الخليجي-يدين-تصاعد-وتيرة-العدوان-الإسرائيلي-على-القدس-1069647742.html

مجلس التعاون الخليجي يدين تصاعد وتيرة "العدوان الإسرائيلي على القدس"

مجلس التعاون الخليجي يدين تصاعد وتيرة "العدوان الإسرائيلي على القدس"

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن "إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس، وتكثيف سياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح وفي سلوان... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T19:10+0000

2022-10-30T19:10+0000

2022-10-30T19:10+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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ودعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان لها، "المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن".وجددت تأكيدها على "مركزية القضية الفلسطينية، ودعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".وشددت على "ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس"، مستنكرة الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين للحرم الشريف تحت دعم وحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن القضية الفلسطينية تمر بـ"مرحلة صعبة"، مشددا على أن الأوضاع في الأراضي المحتلة، باتت "على شفا الانفجار".وأوضح أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وتابعها مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، بأن القضية الفلسطينية "تمر بمرحلة صعبة تُنذر بما هو أسوأ وأشد خطراً".وأضاف الأمين العام أن "الاحتلال الإسرائيلي يُمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، غير عابئ بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو، وتقوض الأساس الذي يُمكن أن ينهض عليه حل الدولتين في المستقبل".وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الجمعة الماضية، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي أسقط قتيلين اثنين من الفلسطينيين وأصاب عددا من المواطنين خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات واعتداءات للمستوطنين.

https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الفلسطينية-تندد-باعتداءات-المستوطنين-الإسرائيليين-وتحذر-من-مخاطر-دعوات-تزويدهم-بالأسلحة-1069611497.html

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