https://sputnikarabic.ae/20221030/مسؤول-ملف-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-يدعو-إلى-تفعيل-لجان-الحراسة-تحسبا-لهجمات-متوقعة-من-المستوطنين-1069624108.html
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية يدعو إلى تفعيل لجان الحراسة تحسبا لهجمات متوقعة من المستوطنين
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية يدعو إلى تفعيل لجان الحراسة تحسبا لهجمات متوقعة من المستوطنين
توقع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم خلال الأيام المقبلة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T08:18+0000
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ووفق تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، حذر دغلس من هذا التصعيد، مؤكدا أنه سيشمل أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.وقال: "هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس".ودعا دغلس إلى "إعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين".وكان عدد كبير من المستوطنين قد انتشر في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة سيارات المواطنين وتحطيم زجاج الكثير منها.طالع أيضا: مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين شمالي الضفة وجندي إسرائيلي يزودهم بقنابل الغاز... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221021/مستوطنون-إسرائيليون-نفذوا-أكثر-من-100-اعتداء-على-فلسطينيين-في-10-أيام-1069313751.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية يدعو إلى تفعيل لجان الحراسة تحسبا لهجمات متوقعة من المستوطنين
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توقع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم خلال الأيام المقبلة.
ووفق تصريحات
لوكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، حذر دغلس من هذا التصعيد، مؤكدا أنه سيشمل أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
وقال: "هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين
، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس".
ودعا دغلس إلى "إعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين".
ولفت إلى أن "الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من المركبات في محيط محافظة نابلس".
وكان عدد كبير من المستوطنين قد انتشر في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة سيارات المواطنين وتحطيم زجاج الكثير منها.