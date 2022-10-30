https://sputnikarabic.ae/20221030/مسؤول-ملف-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-يدعو-إلى-تفعيل-لجان-الحراسة-تحسبا-لهجمات-متوقعة-من-المستوطنين-1069624108.html

مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية يدعو إلى تفعيل لجان الحراسة تحسبا لهجمات متوقعة من المستوطنين

مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية يدعو إلى تفعيل لجان الحراسة تحسبا لهجمات متوقعة من المستوطنين

توقع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم خلال الأيام المقبلة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T08:18+0000

2022-10-30T08:18+0000

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ووفق تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، حذر دغلس من هذا التصعيد، مؤكدا أنه سيشمل أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.وقال: "هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس".ودعا دغلس إلى "إعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين".وكان عدد كبير من المستوطنين قد انتشر في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة سيارات المواطنين وتحطيم زجاج الكثير منها.طالع أيضا: مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين شمالي الضفة وجندي إسرائيلي يزودهم بقنابل الغاز... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20221021/مستوطنون-إسرائيليون-نفذوا-أكثر-من-100-اعتداء-على-فلسطينيين-في-10-أيام-1069313751.html

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