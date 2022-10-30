https://sputnikarabic.ae/20221030/مصدر-دبلوماسي-جزائري-ينفي-وجود-خروقات-بروتوكولية-خلال-استقبال-الوفد-المغربي-1069620506.html
مصدر دبلوماسي جزائري ينفي وجود خروقات بروتوكولية خلال استقبال الوفد المغربي
مصدر دبلوماسي جزائري ينفي وجود خروقات بروتوكولية خلال استقبال الوفد المغربي
علق مصدر دبلوماسي جزائري، عن التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام ومنسوبة إلى مصدر مغربي رفيع المستوى، حول "خروقات بروتوكولية" خلال استقبال الوفد المغربي. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T01:14+0000
2022-10-30T01:14+0000
2022-10-30T01:14+0000
الجزائر
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي الجزائري، "نتأسف للتصريحات المنسوبة لمصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى حول مزاعم خروقات بروتوكولية في حق الوفد المغربي".ولفت المصدر إلى أن هذه الادعاءات لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تشوش على أشغال قمة الجزائر.في وقت سابق السبت، علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ما وصفه بـ "ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة"، مضيفا: "هذا غير صحيح نهائيا".وتابع، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك، "الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا".وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، اليوم السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، غدا الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221029/بوريطة-يؤكد-أنه-لم-يغادر-قاعة-اجتماعات-القمة-العربية-بالجزائر-وأن-ادعاءات-انسحاب-المغرب-غير-صحيحة-1069619074.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم
الجزائر, أخبار المغرب اليوم
مصدر دبلوماسي جزائري ينفي وجود خروقات بروتوكولية خلال استقبال الوفد المغربي
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علق مصدر دبلوماسي جزائري، عن التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام ومنسوبة إلى مصدر مغربي رفيع المستوى، حول "خروقات بروتوكولية" خلال استقبال الوفد المغربي.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي الجزائري، "نتأسف للتصريحات المنسوبة لمصدر دبلوماسي مغربي
رفيع المستوى حول مزاعم خروقات بروتوكولية في حق الوفد المغربي".
وأضاف المصدر، "مراسم الاستقبال التي حظي بها الوزير المغربي، هي نفسها التي خُصّت بها باقي الوفود العربية المشاركة".
ولفت المصدر إلى أن هذه الادعاءات لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تشوش على أشغال قمة الجزائر.
في وقت سابق السبت، علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ما وصفه بـ "ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة"، مضيفا: "هذا غير صحيح نهائيا".
وتابع، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك، "الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية
ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا".
وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، اليوم السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.
ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، غدا الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".