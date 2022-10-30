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https://sputnikarabic.ae/20221030/مصدر-لـسبوتنيك-اتصالات-تجري-بين-أنقرة-وموسكو-لحل-قضية-صفقة-الحبوب-1069624520.html
مصدر لـ"سبوتنيك": اتصالات تجري بين أنقرة وموسكو لحل قضية "صفقة الحبوب"
مصدر لـ"سبوتنيك": اتصالات تجري بين أنقرة وموسكو لحل قضية "صفقة الحبوب"
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" في إسطنبول، أن تركيا تجري اتصالات هاتفية دبلوماسية مع موسكو بشأن الوضع المتعلق بصفقة الحبوب على جميع المستويات. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T08:23+0000
2022-10-30T08:23+0000
العالم
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وأشار المصدر إلى أن الوضع معقد جدا حاليا، مضيفا أنه "في مثل هذه اللحظات الصعبة لا ينبغي الكشف عن التفاصيل والاتصالات والمحادثات متواصلة"، رافضًا الإجابة عن السؤال متى سيتم الإعلان عن الموقف الرسمي التركي بشأن الوضع.وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك على أثر الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
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العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": اتصالات تجري بين أنقرة وموسكو لحل قضية "صفقة الحبوب"

08:23 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" في إسطنبول، أن تركيا تجري اتصالات هاتفية دبلوماسية مع موسكو بشأن الوضع المتعلق بصفقة الحبوب على جميع المستويات.
وأشار المصدر إلى أن الوضع معقد جدا حاليا، مضيفا أنه "في مثل هذه اللحظات الصعبة لا ينبغي الكشف عن التفاصيل والاتصالات والمحادثات متواصلة"، رافضًا الإجابة عن السؤال متى سيتم الإعلان عن الموقف الرسمي التركي بشأن الوضع.
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك على أثر الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
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