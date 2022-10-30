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https://sputnikarabic.ae/20221030/مصدر-لـسبوتنيك-مصير-صفقة-الحبوب-غير-واضح-لكن-الأمل-ما-زال-قائما-1069623608.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مصير "صفقة الحبوب" غير واضح لكن الأمل ما زال قائما
مصدر لـ"سبوتنيك": مصير "صفقة الحبوب" غير واضح لكن الأمل ما زال قائما
ذكرت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" أنه لا يوجد وضوح بشأن مصير "صفقة الحبوب" حاليا، مشيرا إلى أنه لا تزال الآمال قائمة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T07:49+0000
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العالم
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وقال المصدر ردا على سؤال بشأن مصير "صفقة الحبوب"، إنه "في الوقت الحالي ليس هناك وضوح ولكن هناك لا يزال أمل بذلك".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك على أثر الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
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العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": مصير "صفقة الحبوب" غير واضح لكن الأمل ما زال قائما

07:49 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Maksim Durnevالتحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Maksim Durnev
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ذكرت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" أنه لا يوجد وضوح بشأن مصير "صفقة الحبوب" حاليا، مشيرا إلى أنه لا تزال الآمال قائمة.
وقال المصدر ردا على سؤال بشأن مصير "صفقة الحبوب"، إنه "في الوقت الحالي ليس هناك وضوح ولكن هناك لا يزال أمل بذلك".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك على أثر الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
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