https://sputnikarabic.ae/20221030/مصدر-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-عون-وقع-صباح-اليوم-مرسوم-قبول-استقالة-حكومة-ميقاتي-1069626413.html

مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" أن عون وقع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي

مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" أن عون وقع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي

أفاد مصدر لبناني أن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقّع، صباح اليوم الأحد، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T09:21+0000

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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن عون "وقع صباح اليوم مرسوم قبول استقالة الحكومة، وسيعلن ذلك في التوقيت المناسب قبيل انتهاء ولايته".وكانت تقارير لبنانية قد أشارت، أمس السبت، إلى أن "دوائر القصر الجمهوري أنجزت إعداد مرسوم قبول استقالة الحكومة".وأوضحت أن اختيار اليوم الأخير من ولاية الرئيس عون وهو غدا الاثنين للإعلان عن قبولها يأتي "منعا لأي ردات فعل تعكر صفو الاحتفالات الشعبية بانتقال الرئيس عون إلى الرابية الأحد".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ألمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية قبوله استقالة الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، لافتًا إلى أن الدستور اللبناني لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، قائلا: "احتمال إصداره لا يزال قائماً".وانتقد عون طريقة ميقاتي في محاولاته تأليف الحكومة، حيث قال: "سياسة ميقاتي التي اتبعها في تأليف الحكومة تدل على أنه لا إرادة لديه في هذا الشأن".وفيما أشار الرئيس اللبناني إلى أنه لا يعرف نوايا الآخرين، شدد على أن موضوع تأليف الحكومة من الصعوبة بمكان، قائلا: "الأمر يبدو مستحيلاً".طالع أيضا: عون يعلن أن ميقاتي لا يرغب بتشكيل وزارة جديدة وأنه على وشك قبول استقالة حكومته

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