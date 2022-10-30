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https://sputnikarabic.ae/20221030/مصرع-امرأتين-روسيتين-في-حادث-التدافع-بسيئول-وإصابة-ثالثة-1069621212.html
مصرع امرأتين روسيتين في حادث التدافع بسيئول وإصابة ثالثة
مصرع امرأتين روسيتين في حادث التدافع بسيئول وإصابة ثالثة
لقيت امرأتان روسيتان مصرعهما في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول أمس السبت. بينما ما تزال امرأة أخرى ترقد في المستشفى، حسبما ذكرت... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T04:21+0000
2022-10-30T04:21+0000
كوريا الجنوبية
أخبار روسيا اليوم
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وفي وقت سابق يوم الأحد، قال ممثل عن السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن امرأة روسية كانت من بين 151 شخصا لقوا حتفهم في التدافع بينما أصيبت أخرى.وأضاف، "أبلغتنا الشرطة عن امرأة أخرى متوفاة، حتى الآن هناك سيدتان لقيتا مصرعهما وأخرى مصابة في المستشفى".ووفقا لمراسل سبوتنيك، فإن الحصيلة المحدثة للقتلى جراء التدافع يوم الأحد، بلغت 151 شخصا (97 امرأة و54 رجلا) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.ووفقا لمقر الطوارئ، هناك 19 أجنبيا من بين القتلى، معظمهم من جنوب شرق آسيا، وكذلك الصين وأوزبكستان وإيران والنرويج.
https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-الحداد-الوطني-على-ضحايا-حادث-التدافع-1069620633.html
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كوريا الجنوبية, أخبار روسيا اليوم
كوريا الجنوبية, أخبار روسيا اليوم

مصرع امرأتين روسيتين في حادث التدافع بسيئول وإصابة ثالثة

04:21 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEحادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول السبت 29 أكتوبر 2022
حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول السبت 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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لقيت امرأتان روسيتان مصرعهما في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول أمس السبت. بينما ما تزال امرأة أخرى ترقد في المستشفى، حسبما ذكرت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق يوم الأحد، قال ممثل عن السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن امرأة روسية كانت من بين 151 شخصا لقوا حتفهم في التدافع بينما أصيبت أخرى.
وأضاف، "أبلغتنا الشرطة عن امرأة أخرى متوفاة، حتى الآن هناك سيدتان لقيتا مصرعهما وأخرى مصابة في المستشفى".
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع
01:44 GMT
ووفقا لمراسل سبوتنيك، فإن الحصيلة المحدثة للقتلى جراء التدافع يوم الأحد، بلغت 151 شخصا (97 امرأة و54 رجلا) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.
ووفقا لمقر الطوارئ، هناك 19 أجنبيا من بين القتلى، معظمهم من جنوب شرق آسيا، وكذلك الصين وأوزبكستان وإيران والنرويج.
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