https://sputnikarabic.ae/20221030/مصرع-صحفية-باكستانية-دهستها-سيارة-رئيس-الوزراء-السابق-خان-1069652082.html
مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق خان
مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق خان
لقيت صحفية باكستانية مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن دهستها سيارة على متنها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حسبما أفاد مسؤولون حزبيون وصحفيون. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:55+0000
2022-10-30T21:55+0000
2022-10-30T21:55+0000
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وأوضحت شبكة "يورونيوز" إن الحادث وقع بشرق البلاد بينما كان خان يتقدم قافلة من أنصاره باتجاه العاصمة، ما أسفر عن تعليق خان للمسيرة التي يقودها متجها لإسلام أباد للضغط على الحكومة الاتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة.وكشف الصحفي قذافي بات، عن أن الصحفية القتيلة صدف (40 عاما) فقدت توازنها بينما كانت تحاول تسلق شاحنة خان للحصول على تعليق من رئيس الوزراء السابق، مشيرا إلى أن إطار الشاحنة مر فوق رأسها بعدما سقطت على الطريق.وفي وقت سابق، قالت الشرطة الكينية، إن صحفيا باكستانيا بارزا يعيش مختبئا في البلاد، قتل برصاص قوات الأمن بعد أن أسرعت السيارة التي كان يستقلها بدلا من التوقف عند حاجز بالقرب من نيروبي.وأعربت الشرطة الكينية عن أسفها إزاء الحادث، قائلة إنها قضية "خطأ في تحديد الهوية" أثناء البحث عن سيارة مماثلة متورطة في واقعة اختطاف طفل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق خان
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لقيت صحفية باكستانية مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن دهستها سيارة على متنها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حسبما أفاد مسؤولون حزبيون وصحفيون.
وأوضحت شبكة
"يورونيوز" إن الحادث وقع بشرق البلاد بينما كان خان يتقدم قافلة من أنصاره باتجاه العاصمة، ما أسفر عن تعليق خان للمسيرة التي يقودها متجها لإسلام أباد للضغط على الحكومة الاتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة.
من جانبه، علق خان على الواقعة قائلا "أشعر بالصدمة والحزن العميق للحادث المروع الذي أدى إلى مقتل مراسلة القناة الخامسة صدف نعيم خلال مسيرة اليوم".
وكشف الصحفي قذافي بات، عن أن الصحفية القتيلة صدف (40 عاما) فقدت توازنها بينما كانت تحاول تسلق شاحنة خان للحصول على تعليق من رئيس الوزراء السابق، مشيرا إلى أن إطار الشاحنة مر فوق رأسها بعدما سقطت على الطريق.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة الكينية، إن صحفيا باكستانيا بارزا يعيش مختبئا في البلاد، قتل برصاص قوات الأمن بعد أن أسرعت السيارة التي كان يستقلها بدلا من التوقف عند حاجز بالقرب من نيروبي.
وأعربت الشرطة الكينية عن أسفها إزاء الحادث، قائلة إنها قضية "خطأ في تحديد الهوية" أثناء البحث عن سيارة مماثلة متورطة في واقعة اختطاف طفل.