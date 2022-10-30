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مصرع 32 شخصا إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند
مصرع 32 شخصا إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند
أفاد مسؤولون في الهند، اليوم الأحد، بانهيار جسر معلق عمره ما يقرب من قرن من الزمان كان مشيدا فوق نهر ماتشو في مدينة موربي في ولاية غوجارات ما أسفر عن مصرع 32... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:32+0000
2022-10-30T15:32+0000
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وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الجسر انهار أثناء وقوف أكثر من 500 شخص فوقه، مشيرين إلى أن الحادث جاء بعد إعادة افتتاح الجسر للجمهور مؤخرا بعد تجديده، ورغم ذلك فقد انهار لأنه لم يتحمل وزن الأشخاص الواقفين عليه.وقال وزير الدولة الهندي، بريجيش مارجا، إن الحادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الأشخاص في النهر، فيما تجري عمليات الإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.من جانبها أعربت رئيسة الهند، دروبادي مورمو، عن قلقها إزاء انهيار الجسر غربي البلاد، وأودى بحياة العشرات.
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مصرع 32 شخصا إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند

15:32 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Channi Anandجسر لسكة حديدية فوق نهر شيناب في منطقة كشمير، الهند، مارس/ آذار 2015
جسر لسكة حديدية فوق نهر شيناب في منطقة كشمير، الهند، مارس/ آذار 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Channi Anand
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أفاد مسؤولون في الهند، اليوم الأحد، بانهيار جسر معلق عمره ما يقرب من قرن من الزمان كان مشيدا فوق نهر ماتشو في مدينة موربي في ولاية غوجارات ما أسفر عن مصرع 32 شخصا.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الجسر انهار أثناء وقوف أكثر من 500 شخص فوقه، مشيرين إلى أن الحادث جاء بعد إعادة افتتاح الجسر للجمهور مؤخرا بعد تجديده، ورغم ذلك فقد انهار لأنه لم يتحمل وزن الأشخاص الواقفين عليه.
وقال وزير الدولة الهندي، بريجيش مارجا، إن الحادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الأشخاص في النهر، فيما تجري عمليات الإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
من جانبها أعربت رئيسة الهند، دروبادي مورمو، عن قلقها إزاء انهيار الجسر غربي البلاد، وأودى بحياة العشرات.
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