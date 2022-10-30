https://sputnikarabic.ae/20221030/مصرع-32-شخصا-إثر-انهيار-جسر-معلق-في-ولاية-غوجارات-غربي-الهند-1069641926.html
مصرع 32 شخصا إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند
مصرع 32 شخصا إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند
أفاد مسؤولون في الهند، اليوم الأحد، بانهيار جسر معلق عمره ما يقرب من قرن من الزمان كان مشيدا فوق نهر ماتشو في مدينة موربي في ولاية غوجارات ما أسفر عن مصرع 32... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:32+0000
2022-10-30T15:32+0000
2022-10-30T15:32+0000
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وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الجسر انهار أثناء وقوف أكثر من 500 شخص فوقه، مشيرين إلى أن الحادث جاء بعد إعادة افتتاح الجسر للجمهور مؤخرا بعد تجديده، ورغم ذلك فقد انهار لأنه لم يتحمل وزن الأشخاص الواقفين عليه.وقال وزير الدولة الهندي، بريجيش مارجا، إن الحادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الأشخاص في النهر، فيما تجري عمليات الإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.من جانبها أعربت رئيسة الهند، دروبادي مورمو، عن قلقها إزاء انهيار الجسر غربي البلاد، وأودى بحياة العشرات.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
مصرع 32 شخصا إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند
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أفاد مسؤولون في الهند، اليوم الأحد، بانهيار جسر معلق عمره ما يقرب من قرن من الزمان كان مشيدا فوق نهر ماتشو في مدينة موربي في ولاية غوجارات ما أسفر عن مصرع 32 شخصا.
وقالت صحيفة
"تايمز أوف إنديا" إن الجسر انهار أثناء وقوف أكثر من 500 شخص فوقه، مشيرين إلى أن الحادث جاء بعد إعادة افتتاح الجسر للجمهور مؤخرا بعد تجديده، ورغم ذلك فقد انهار لأنه لم يتحمل وزن الأشخاص الواقفين عليه.
وقال وزير الدولة الهندي، بريجيش مارجا، إن الحادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الأشخاص في النهر، فيما تجري عمليات الإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
من جانبها أعربت رئيسة الهند، دروبادي مورمو، عن قلقها إزاء انهيار الجسر غربي البلاد، وأودى بحياة العشرات.