https://sputnikarabic.ae/20221030/مصر-تتعاقد-مع-شركة-إماراتية-لإنتاج-سيارات-تعمل-بالغاز-والبنزين-1069636749.html
مصر تتعاقد مع شركة إماراتية لإنتاج سيارات تعمل بالغاز والبنزين
مصر تتعاقد مع شركة إماراتية لإنتاج سيارات تعمل بالغاز والبنزين
أعلنت الحكومة المصرية، التعاون مع شركة "إم غلوري" الإماراتية في مجال الإنتاج المشترك لمركبات الـ"بيك أب - EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:55+0000
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وقالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد مصطفى، بحث مع مسؤولي الشركة الإماراتية مستجدات التعاون المشترك في مجال إنتاج شاحنات "بيك أب - EM".ولفت الوزير المصري إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء توجهات الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر، والذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم غلوري" الإماراتية، تطلعها إلى سرعة تفعيل التعاون مع الجانب المصري، والذي سيسهم في إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة وتسهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.ووفقا لبيان الحكومة المصرية، يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
https://sputnikarabic.ae/20221026/الإمارات-تعلن-استثمار-20-مليار-دولار-في-مصر-خلال-10-سنوات-1069497473.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مصر تتعاقد مع شركة إماراتية لإنتاج سيارات تعمل بالغاز والبنزين
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أعلنت الحكومة المصرية، التعاون مع شركة "إم غلوري" الإماراتية في مجال الإنتاج المشترك لمركبات الـ"بيك أب - EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين.
وقالت الحكومة المصرية
في بيان اليوم الأحد، إن وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد مصطفى، بحث مع مسؤولي الشركة الإماراتية مستجدات التعاون المشترك في مجال إنتاج شاحنات "بيك أب - EM".
ولفت الوزير المصري إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء توجهات الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي
كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر، والذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم غلوري" الإماراتية، تطلعها إلى سرعة تفعيل التعاون مع الجانب المصري، والذي سيسهم في إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة وتسهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030
فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.