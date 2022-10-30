https://sputnikarabic.ae/20221030/مقتل-مدني-وإصابة-طفليه-إثر-سقوط-قذيفة-على-منزل-في-اليمن-1069640757.html

مقتل مدني وإصابة طفليه إثر سقوط قذيفة على منزل في اليمن

مقتل مدني وإصابة طفليه إثر سقوط قذيفة على منزل في اليمن

سقط قتيل وجريحان من المدنيين، اليوم الأحد، إثر تجدد قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" اليمنية، على مدينة تعز جنوب غربي اليمن. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T15:11+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قذيفة مدفعية أطلقتها جماعة أنصار الله من مواقع تمركزها في شارع الخمسين شمال غربي مدينة تعز، سقطت على منزل في منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز".وأضاف المصدر أن "سقوط القذيفة أسفر عن مقتل رب الأسرة، سهيم أحمد العامري وإصابة نجليه أمير، وسامي بجراح خطيرة جرى نقلهما إلى مستشفى الثورة في المدينة".يأتي ذلك عقب ساعات من إصابة 3 أطفال إثر سقوط قذيفة عقب خروجهم من مدرستهم غربي مدينة تعز.وبين الحين والآخر، تتعرض مناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز لقصف يوقع ضحايا، يُحمّل الجيش اليمني جماعة "أنصار الله" مسؤوليته.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221030/إصابة-3-أطفال-إثر-قصف-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-تعز-جنوب-غربي-اليمن-1069628596.html

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